Gustavo Petro se refirió al accidente de un bus con colombianos en Francia: confirmó dos muertos y 31 heridos

Reporte de accidente en Francia en el que hubo 31 colombianos heridos - crédito EFE

A 32 ascendió el número de colombianos heridos después de que el bus en el que se movilizaban colisionara contra una zona rocosa en ciudad de Porté-Puymorens, en la región de los Pirineos Orientales (Francia), según confirmó recientemente la embajada de Colombia en Francia.

Ante los graves hechos, el presidente Gustavo Petro usó su cuenta de X para solidarizarse con los familiares de los heridos, al tiempo que entregó una actualización de los procesos que ha adelantado el Gobierno nacional a través de la Cancillería.

Sin embargo, el jefe de Estado no entregó detalles sobre las dos víctimas mortales, de quienes se presume que serían dos mujeres colombianas.

“Desde muy temprano hemos estado en coordinación con el embajador en Francia y la Cancillería atendiendo el lamentable accidente en Porté-Puymorens (Francia). Dos personas fallecieron y 31 colombianos resultaron heridos en este grave accidente. Un abrazo de solidaridad a sus familias y brindaremos la atención necesaria”, escribió el primer mandatario.

El presidente se solidarizó con los colombianos que resultaron heridos en el bus que chocó en los Pirineos - crédito red social X

Asimismo, el embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, entregó detalles del operativo de rescate para trasladar a los nacionales a diferentes centros hospitalarios en Francia y España. Según detalló el diplomático, se hizo necesaria la presencia de más de un centenar de hombres de rescate, además del empleo de cinco aeronaves para el traslado de los heridos.

“Yo quiero agradecerle mucho a las autoridades francesas y españolas porque trasladaron 130 bomberos, 40 gendarmes, que son una especie de policía francesa, vehículos de rescate de Andorra y España, y cinco helicópteros para trasladar a los heridos”, señaló Prada en diálogo con Caracol Radio.

El embajador en Francia también señaló que, en total, se movilizaban 27 colombianos en el bus que adelantaba una excursión para conocer varios destinos de Europa y que, justo en el momento del accidente, intentaba llegar a España.

En cuanto a las dos víctimas fatales que dejó el choque, Prada confirmó que se trata de dos mujeres que perdieron la vida en el lugar, aunque aclaró que las autoridades francesas no han entregado el reporte sobre la nacionalidad de las occisas, a pesar de los fuertes rumores de que podrían ser colombianas.

Se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del accidente - crédito Anthony Cirera/EFE/Bomberos de los Pirineos Orientales

“Habré con el prefecto hace unos minutos y no me ha confirmado que sean colombianas, pero sí está confirmado que son dos mujeres que iban en el bus”, indicó Prada en diálogo con La W.

Asimismo, el embajador en Francia aseguró que las autoridades francesas y españolas están en la tarea de investigar cómo adquirieron los supuestos paquetes vacacionales los 37 colombianos, pues se rumora que se trató de un viaje que no estaba regulado por las autoridades de turismo de esos países.

“Todavía no conocemos detalles, va a haber investigación tanto de las causas mismas que dentro del bus generaron este accidente, y también de cómo se desplazaron las personas, que básicamente vienen de Barcelona e iban de Andorra hacia Barcelona. Ellos aparecen como residentes es allí. De tal manera que ahí hubo algún tipo de actividad que, efectivamente, hay que poner en blanco y negro. Ya se ha mencionado alguna actividad de compras por el día especial de rebajas que había en Andorra, pero oficialmente no me han reportado esa causa”, concluyó Alfonso Prada al medio radial.

Entretanto, la Cancillería de Colombia ha entregado varias líneas de contacto para que los familiares de las víctimas puedan conocer su estado de salud, además de ofrecer ayudas a los nacionales para su recuperación y posible traslado a su lugar de residencia.

El grave accidente dejó a 32 colombianos lesionados, entre ellos varios menores de edad - crédito red social X

Para los interesados, pueden comunicarse al Consulado de Colombia en España a través del número +34 673 54 06 22, o en el Consulado en Francia +33 750 02 41 14.

Este es el listado completo de herido en el accidente en los Pirineos, según la Cancillería de Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el listado completo de los pasajeros que iban a bordo del vehículo de servicio público que terminó contra una roca en los límites entre España, Andorra y Francia, además de los centros médicos en los que se encuentran internados.

Yolanda Martín - CH Saint Jean

Edwin Gutiérrez, 45 años - CH Saint Jean

Sandra Suárez - Hospital España

Miriam Rodríguez, 67 años - Hospital España

María Suarez - CH - Puigcerda - España

Brian Ángel Ruiz, 13 años - Hospital España

Marie Hélene Moraline Brave (ecuatoriana) - CHU Montpellier

Jenifer Cardona - Hospital España

Eliana Ramírez, 46 años (sin nacionalidad identificada) - CH Saint Jean

William Milian - Hospital España

Sandra Ruiz, 43 años - Hospital España

Mathias Ángel Ruiz, 6 años - Otro hospital Europa

Beatrice Helena Ruiz Rodríguez, 43 años - Otro hospital Europa

Nisla Barco Cuella, 56 años - CH Intercommunal du val D’ariege

Néstor Quintana Martínez, 48 años - CH Intercommunal du val D’ariege

Andrés Escobar - Hospital de Purpan - Toulouse

Emmanuel Escobar Castillo, 2 años - Hopitaux Mere and Enfants CHU Tlse Purpan

Pedro Marañón - Hospital de Purpan - Toulouse

Noelia Allende (sin nacionalidad identificada) - CHU Montpellier

Angie Lizeth Muñoz (sin nacionalidad identificada) - CH Saint Jean

Brenda Álvaro, 25 años - Hospital España

Lina Zorilla, 25 años - Hospital España

Andrea Julia Rodríguez, 40 años (nacionalidad española) - Hospital España

Juan Andrés Ortega - Otro hospital Europa

Nancy Possun, 50 años - Otro hospital Europa

Luis Eduardo López, 52 años - Otro hospital Europa

Luciana Perdomo, 11 años - CH - Puigcerda - España

Dallan Michel Parra Arboleda, 23 años - Hospital España

Alexandro Calavez Ramírez (sin nacionalidad identificada) - Hopital de Rangueil CHU Toulouse

Guillermo Parra, 46 años - Hospital España

María Ruiz, 50 años - Hospital España

Cristian José Jula Ramírez, 23 años - CH - Puigcerda - España

Jonathan Guevara (sin nacionalidad identificada) - CH - Puigcerda - España

Joshua Guevara (sin nacionalidad identificada) - CH - Puigcerda - España

Wilmer Méndez (sin nacionalidad identificada) - Hospital España

Berenice Sandoval, 54 años - Hospital España

Cindy Tobo, 30 años - Hospital España

Monique Nieto, 45 años - CH - Puigcerda - España

Maurice Cordona, 45 años - Otro hospital Europa

Brenda Mojica, 43 años - Hospital España

Sofía Guevara, 17 años - Hospital España.