Juan Pablo Llano se tomó con humor el resultado de la última prueba de ‘Masterchef Celebrity’: “Vamos con toda”

El actor tuvo una peculiar reacción luego de que, a pesar de ganar la prueba de campo, no le alcanzara para evitar la prueba de eliminación - crédito @juanpablollano/Instagram

Siete participantes siguen en competencia en la sexta temporada de Masterchef Celebrity del Canal RCN, luego de la salida de Jacques Toukhmanian. Cada una de las pruebas se hace más compleja y ante la expectativa por parte del jurado de que el nivel de los concursantes incremente con el paso de las semanas, los ganadores y perdedores se deciden usualmente por detalles, en estas instancias.

La más reciente prueba de campo sirvió de ejemplo, pues en una prueba por parejas debían ofrecer a 50 comensales una preparación que tuviese el arequipe como ingrediente principal. Como durante la semana la puntuación que les aseguraba un lugar entre los seis mejores se asignaba por cucharitas, la victoria de la dupla conformada por Vicky Berrio y Juan Pablo Llano les permitió sumar tres cucharitas, y gracias a que obtuvo una en la prueba anterior, la de Anori avanzó a la siguiente fase.

En cambio, para el actor no bastó ganar la prueba, debido a que no sumó cucharitas en la primera prueba. De este modo, y al igual que el resto de los participantes (Paola Rey, Carolina Cuervo, Caterine Ibargüen, Dominica Duque y Martina La Peligrosa) se medirán en una prueba de eliminación, debido a que formalmente no hubo salvación esta semana.

Llano no dudó en ironizar amablemente con la clasificación de Vicky, y en su cuenta de Instagram publicó una fotografía suya rodeado de cucharas de palo, a lo que sumó en la descripción: “Hablando de cucharitas. Ayer gané tres pero la cuarta se me perdió. Vamos con toda para ese reto de eliminación”.

La reacción de Juan Pablo Llano al hecho de que afrontará una nueva prueba de eliminación - crédito @juanpablollano/Instagram

La publicación no pasó inadvertida ni por sus seguidores en redes sociales ni por los propios participantes, que no pasaron por alto el guiño a la famosa canción La cucharita de Los Carrangueros de Ráquira. Destacó particularmente la reacción de Martina La Peligrosa, que no dudó en expresar que le cayó en gracia la reacción del actor ante la situación.

Cabe señalar que la próxima eliminación marcará el inicio de la recta final en Masterchef Celebrity, pues las semanas siguientes verán la realización de nuevas pruebas que ayudarán a determinar a los cuatro finalistas que se jugarán el premio de 200 millones de pesos, punto en el cual comenzarán a usar los emblemáticos filipinos que los identifican como los participantes más destacados de la temporada.

Martina La Peligrosa celebró el avance de Vicky a la semifinal

Vicky Berrio aseguró su lugar en las semifinales de 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

Tras la victoria de Vicky que le garantizó un lugar en la semifinal, las celebraciones por parte de sus seguidores en redes sociales no se hicieron esperar, pues al inicio de la temporada no se contaba con que fuera a llegar tan lejos, pero a lo largo de la temporada su destreza y constante incorporación de nuevas técnicas le permitió destacarse como una de las mejores cocineras.

Sumado a lo anterior, sus apuntes cómicos y su carisma le ganaron el cariño de buena parte de los televidentes, así como de los otros concursantes. Prueba de ello se encuentra en las cariñosas palabras que le dedicó Martina La Peligrosa, tras el triunfo de la paisa:

“Desde el día uno supimos que nos íbamos a amar. No se me va a olvidar ese día en la cocina de mi casa en el que nos prometimos llegar lejos en Masterchef y celebrar que estás en la semifinal fue un recordatorio de que la energía no miente y que las palabras tienen poder. Felicidades, mi amada semifinalista”, expresó la cantante en su cuenta de Instagram.