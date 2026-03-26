Una mujer resultó herida tras ser atacada por una manada de perros que permanecen amarrados en una vivienda en Barranquilla

Un reciente ataque a una mujer encendió el temor entre los habitantes de un sector residencial, quienes advierten sobre los riesgos derivados de la acumulación de animales en una vivienda conocida en la zona - crédito lucymenaroman / Instagram

La tranquilidad de un sector del norte de Barranquilla se vio alterada luego de que una mujer resultó herida tras ser atacada por perros amarrados a las afueras de una vivienda.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle 93 con carrera 46, donde residen dos mujeres conocidas en la zona como “las señoras de los gatos” debido a la cantidad de animales que albergan en su propiedad. El ataque provocó lesiones en las piernas de una mujer de aproximadamente 30 años, que requirió atención médica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso activó la alarma entre los residentes, que aseguran que la presencia de más de una docena de perros y gatos en la vivienda representa un riesgo no solo para los transeúntes, también para la salud pública.

Los vecinos denunciaron que el episodio reciente no es el único: en menos de una semana, otro perro y una persona adulta también fueron agredidos. “Uno no puede pasar por la zona porque no sabe si los animales lo pueden atacar a uno o si las mismas señoras van a lanzar cosas”, relató un trabajador del sector a Semana.

El ataque de perros en el norte de Barranquilla genera alarma entre vecinos por riesgos de seguridad y salud pública - crédito lucymenaroman / Instagram

Reclamos y solicitud de sanciones contra las propietarias

La inquietud de la comunidad se refleja en los continuos llamados a las autoridades locales para que intervengan. Según los testimonios recogidos por el medio citado, los vecinos exigen sanciones e intervención inmediata contra las propietarias, que son identificadas como responsables del manejo de los animales.

Las quejas no solo apuntan a los ataques, también a las condiciones de salubridad, ya que los olores provenientes de la vivienda han generado molestias persistentes.

Las dos mujeres implicadas se han reunido durante los últimos días con representantes de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla. Esta dependencia, a través de la Patrulla Animal, evalúa las acciones jurídicas y administrativas para abordar el caso.

La Secretaría lleva adelante una revisión jurídica sobre las facultades que permitirían una intervención más contundente, tanto en materia de seguridad como de bienestar animal.

Evaluación de medidas y debate sobre la tenencia de mascotas

Los vecinos denuncian reiterados incidentes de agresión por parte de los animales y solicitan intervención inmediata a las autoridades locales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El incidente abrió el debate en el sector sobre la tenencia responsable de animales y los límites que deben regir en zonas residenciales. Las autoridades han sostenido encuentros con las propietarias con el objetivo de encontrar una solución consensuada que contemple tanto la protección de los animales como la seguridad de la comunidad.

“Es necesario que las autoridades tomen una decisión de fondo en este caso que se ha convertido en un problema para todas las personas que laboramos o transitamos este punto de Barranquilla”, expresó un vecino a Semana.

La Patrulla Animal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, se encuentra realizando inspecciones periódicas en la vivienda para determinar las condiciones de los animales y el grado de riesgo para la población.

Además, se está evaluando si la acumulación de perros y gatos podría constituir una infracción en materia de salubridad o representar un peligro inminente, lo que permitiría una intervención directa.

Persisten preocupaciones por malos olores y posibles infracciones de salubridad en la vivienda donde residen gran cantidad de mascotas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La repetición de ataques incrementó la preocupación entre los habitantes y trabajadores del sector. Según relataron a la revista citada, el temor persiste no solo por el comportamiento de los perros, sino por la incertidumbre ante la falta de decisiones concretas.

La situación llevó a que algunos vecinos eviten circular por la acera donde se encuentra la vivienda, mientras que otros expresaron su inquietud ante posibles nuevos incidentes. Las autoridades de Barranquilla aún no han emitido un pronunciamiento oficial definitivo sobre el futuro de los animales ni sobre eventuales sanciones para las propietarias.

Mientras tanto, la comunidad espera que la evaluación en curso derive en acciones efectivas que permitan restablecer la seguridad y la convivencia en la zona.