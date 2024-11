La Liendra causó polémica por drogar a su novia para darle una sorpresa de cumpleaños: “Qué peligro”

La liendra decoró su habitación con rosas rojas, globos en forma de corazón, chocolates y hasta le entregó un anillo, para festejar su cumpleaños - crédito @la_liendraa/IG

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el paso a paso de la sorpresa que preparó para su novia Dani Duke, con la que lleva más de cuatro años de relación. En horas de la noche, mientras la también creadora de contenido descansaba, organizó varios detalles que llegaron a su apartamento.

La Liendra decoró su habitación con rosas rojas, globos en forma de corazón, chocolates y hasta le entregó un anillo, para festejar su cumpleaños. El gesto que tuvo con su novia generó una ola de comentarios en redes sociales; sus seguidores destacaron el esfuerzo que hizo por sorprender a Dani Duke y la manera como demostró su amor hacia ella.

Sin embargo, el respaldo que recibió se desvaneció debido a una parte del video que causó rechazo. Al inicio, La Liendra mostró dos copas de vino que preparó para ambos; en una de ellas, agregó el polvo de una pastilla que previamente deshizo con ayuda de un cuchillo. Esto, al parecer, para drogar a su novia e impedir que se despertara mientras organizaba todos los regalos que tenía planeados para ella.

Usuarios de Instagram respaldaron a La Liendra ante críticas por drogar a su novia, Dani Duke - crédito @la_liendraa/Instagram

En las redes, los internautas criticaron al creador de contenido por drogar a su pareja, asegurando que sus intenciones de sorprenderla no justificaban el uso de una pastilla que, se presume, habría adicionado a su copa de vino sin su consentimiento.

“Drogándola, baia, baia...”; “Le echo escopolamina a dany duque!!!!! Eso no se hace, la drogo para ganar likes!!!!!”; “La gente está romantizando como drogaron a una mujer”; “No es por ser aguafiestas, pero lo que haces al principio dañó todo el video… qué peligro”; “Qué fuerte, cómo la duermes sin su consentimiento. Todo mal”, señalaron algunos usuarios de la red social Instagram.

Por otro lado, hubo personas que respaldaron al influenciador, afirmando que la pastilla que utilizó podría no ser muy fuerte o que incluso solo serviría para ayudar a mejorar el descanso. También resaltaron el amor que siente por su pareja.

La Liendra y Dani Duke llevan más de cuatro años de relación - crédito @la_liendraa/Instagram

“Hay pastillas para dormir que son leves, además hay un nivel de confianza entre ellos, no lo hizo con maldad!”; “Definitivamente a uno no lo han querido nada”; “Amamos!”; “Este muchacho ha entendido que es amar una sola persona”; “La melatonina es una pastilla que solo ayuda a descansar y no es que uno no se despierte por eso”, indicaron los seguidores de La Liendra.

No obstante, en medio de las perspectivas divididas, Dani Duke escribió un emotivo mensaje en el que expresó su amor por el influenciador y confirmó que espera que su relación continúe fortalecida por muchos años más.

“Eres el de mi vidaaaaa TODOS los días me haces sentir como una princesa que afortunada soy de tenerte en mi vida, eres el regalito más lindo del mundo... eres perfecto para miiii y me emociona muchoooo saber que tenemos muchos más años por compartir muchos más sueños por lograr y experiencias por vivir”, escribió su pareja en los comentarios de la publicación.

Dani Duke compartió emotivo mensaje para La Liendra por la sorpresa que le dio de cumpleaños - crédito @la_liendraa/IG

La polémica que rodeó a ‘La Tremenda’: un supuesto caso de abuso

A pesar de que la influenciadora cucuteña Dailyn Montañez sometió a su pareja a prácticas sexuales no consentidas, se casó con él el 17 de febrero - crédito @refisaall/X

Este caso recuerda el de la influenciadora cucuteña Dailyn Montañez, más conocida como La tremenda, que confesó en una entrevista haber drogado y abusado sexualmente de su pareja, Luis Jordan Galvan Julio, con el que posteriormente se casó. “Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada”, contó en el Show Mariam Obregón.

Luego de la polémica que se generó al respecto, la creadora de contenido se disculpó públicamente y aseguró que todo lo que dijo era mentira. “No es verdad, nos dejamos llevar por las emociones”.