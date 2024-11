Cabal se despachó contra el Gobierno Petro por investigación del CNE y los $15.000 millones mencionados por Benedetti: “No nos den lecciones de transparencia”

En medio de un debate en el Senado, la congresista aseguró que los miembros del partido de Gobierno no podían darle catedra de transparencia - crédito Congreso de la República

María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático, ha lanzado fuertes críticas contra el Pacto Histórico en medio de un debate de la Comisión Primera del Senado, cuestionando su compromiso con la transparencia y la democracia.

Durante una intervención, Cabal señaló investigaciones en curso que involucran al Pacto Histórico, mencionando la de $5.000 millones en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de topes de campaña y otra de $15.000 millones relacionados con Armando Benedetti, exembajador de Colombia en la FAO y hoy el más cuestionado asesor de Presidencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las críticas vinieron en respuesta a la senadora Aida Quilcue, luego de que Cabal decidiera intervenir mientras se discutía sobre el hecho de que las minorías tuvieran prelación sobre el resto de la población. Ella considera eso como una fragmentación social promovida por el progresismo, sugiriendo que la insistencia en el reconocimiento de minorías podría llevar a una discriminación de la mayoría en un país mestizo como Colombia. Cabal argumentó que esta dinámica podría generar divisiones innecesarias entre diferentes grupos étnicos y sociales, afectando la unidad nacional.

“Cuál es el afán del progresismo por fragmentar la sociedad, nos va a tocar hacernos prueba de ADN a todos a ver cómo cuadramos en un país mestizo, como ahora ustedes también se inventaron el auto reconocimiento, pues nos vamos a tener que auto reconocer para quedar en minoría y tener privilegios”, aseguró Cabal.

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el partido más atacado es el Centro Democrático - crédito Camila Díaz/Colprensa

En su discurso, Cabal criticó la asignación del 5% de los recursos a organizaciones políticas con participación minoritaria en elecciones anteriores, calificando esta medida como una fórmula que podría complicar la gobernabilidad y fomentar el caos electoral. Además, defendió al partido Centro Democrático, afirmando que ha sido objeto de constantes ataques, usando al expresidente Álvaro Uribe como principal crítica.

“Yo no creo que haya un partido más insultado que el nuestro, el Centro Democrático, en este Congreso. No, usted no estaba (en respuesta al senador Carlos Alberto Benavides Mora del Pacto Histórico), pero siempre lo ha sido, porque el presidente Uribe se convirtió en la excusa para golpearnos. Por fortuna, ya el ‘antiuribismo’ no existe; ahora existe el ‘antipetrismo’, y les va a tocar a ustedes soportar todas las crucifixiones que nosotros soportamos de forma irracional en un país que un presidente ayudó a salvar. Qué corta memoria”, dijo.

Acto seguido, añadió: “Y si son tramposos o no, yo creo que sí lo son. Ustedes tienen una investigación por $5.000 millones en el Consejo Nacional Electoral, más los $15.000 millones del patrón, el nuevo jefe de ustedes, Armando Benedetti, que viene a mandar. Allá quiero ver al Pacto, a ver qué va a pasar. Entonces, no nos den lecciones de transparencia”.

Según Cabal, Benedetti será el nuevo jefe en el Pacto Histórico - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Cabal también abordó el tema de la democracia y el capitalismo, sugiriendo que las comunidades indígenas en Colombia podrían prosperar económicamente si adoptaran un enfoque de libre mercado similar al de las comunidades indígenas en Canadá y Estados Unidos. Propuso que estas comunidades podrían convertirse en líderes en la producción de café y otros productos, aprovechando su identidad para obtener mejores precios en mercados internacionales.

“A mí me da dolor que ustedes, como comunidad, no den el verdadero ejemplo de democracia, porque han tenido liderazgo desde hace mucho tiempo, a veces positivo, a veces negativo”, dijo la senadora.

Finalmente, la senadora expresó su preocupación por lo que percibe como una distorsión de la sociedad colombiana, advirtiendo que las políticas actuales podrían fragmentar la democracia en lugar de fortalecerla. Cabal instó a los líderes del Pacto Histórico a dar un verdadero ejemplo de democracia y a fomentar la participación de cabildos independientes, en lugar de seguir modelos que, según ella, se asemejan a monarquías absolutistas.