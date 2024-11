JEP anunció que revelará las identidades de 1.934 víctimas de ‘falsos positivos’: “La pregunta no es la cifra”

Ramelli subrayó que la identidad de las demás víctimas será revelada una vez termine la contrastación de los casos restantes - crédito JEP

Durante la instalación de la exposición ‘Mujeres con las botas bien puestas’, organizada por las Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que revelará públicamente los nombres de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, un episodio doloroso que marcó la historia del país.

Este anuncio se enmarca en el proceso de documentación del Caso 03, en el que han sido identificadas 6.402 víctimas entre 2002 y 2008, en el contexto de la política de seguridad democrática.

En la exposición, que tiene como objetivo la reparación simbólica y el fortalecimiento colectivo, sirvió como un espacio para honrar a las víctimas y hacer visible la lucha incansable de las madres y familiares que buscan justicia y verdad, la JEP leyó en voz alta algunos de los nombres de las víctimas, incluidos José Rafael Bula Molina, Juan Carlos Galvis Solano, Leiner Guerrero Ayala y Mario Alejandro Lozano Villada, entre otros.

El presidente de la JEP leyó en voz alta algunos de los nombres de las víctimas - crédito JEP

“Este listado es el resultado de un arduo trabajo de alta contrastación”, destacó el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, que fue el encargado de dar inicio a la lectura con los nombres registrados en el Auto 125 de 2021, subcaso Norte de Santander. Posteriormente, las madres de los ‘falsos positivos’ y otros funcionarios de la jurisdicción de paz, continuaron con la identificación de las víctimas.

El proceso de identificación y documentación de las víctimas es parte de una labor más amplia que la JEP está llevando a cabo, la cual continuará revelando más nombres a medida que se avance en la fase nacional del Caso 03, en una cuidadosa labor que tiene como fin garantizar la exactitud de la información antes de hacerla pública.

La identificación de las víctimas continuará a medida que avance la fase nacional del Caso 03 - crédito JEP

El magistrado Ramelli también resaltó la importancia de este espacio al considerar la necesidad de reivindicar la memoria de los desaparecidos, por manos de quienes estaban llamados a protegerlos. Un deber que, señaló, es de la justicia, el Estado y todas las colombianas y colombianos para restaurar el buen nombre y la dignidad de las víctimas y de sus familias.

Además, se refirió al debate sobre el número de víctimas, subrayando que lo realmente importante no es la cifra, sino cómo se va a reparar a las víctimas y garantizar que estos crímenes no se repitan. “Muchos de los responsables lo han admitido y resulta inadmisible el debate público que gira en torno a cuántos y no al cómo lo repararemos. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral”, afirmó Ramelli.

“Hoy, recordaremos la memoria de las demás víctimas a medida que avancen las labores de contrastación”, agregó con firmeza, haciendo énfasis en que la justicia y el Estado deben enfocarse en la reparación y la dignificación de las víctimas.

Ramelli enfatizó la necesidad de reivindicar la memoria de los desaparecidos y restaurar el buen nombre y dignidad de las víctimas y sus familias - crédito JEP

Durante el acto solemne de presentación de los nombres de las víctimas de ‘falsos positivos’, una de las madres de Soacha, que ha luchado incansablemente por la verdad y justicia, expresó una profunda preocupación sobre la falta de visibilidad de los responsables.

En un conmovedor testimonio, manifestó: “¿Por qué no pedimos como sociedad que se publiquen los nombres de los militares que estuvieron involucrados en las muertes de nuestros familiares? Son más de 4.500 militares que están siendo investigados, ellos sí merecerían estar en ese escarnio público. Hoy pedimos respeto por nuestras víctimas”.

A pesar de los avances de la JEP en la identificación de las víctimas, la lucha por la justicia sigue centrada en exigir que los responsables sean públicamente identificados y castigados - crédito JEP

Esta declaración resalta el clamor de las madres y familiares de las víctimas, quienes han sufrido años de dolor, indiferencia y silencio; y quienes luchan para que la justicia no se centre únicamente en recordar a las víctimas, sino también en que aquellos que perpetraron los crímenes sean identificados y reconozcan su responsabilidad.