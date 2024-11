Estefanía Gómez contó cuál fue el capítulo más difícil de grabar en ‘Yo soy Betty, la fea’: “Tocó dormir en el frío del piso”

La actriz contó una de las peores grabaciones de la novela más vista - crédito @estefigomez11/IG

Han pasado 25 años desde que se estrenó el primer capítulo de Yo soy Betty, la fea, una de las novelas más vistas en el mundo y que fue emitida en más de 180 países, con más de 25 idiomas, contando con casi 30 versiones a nivel internacional. La novela está en su punto más álgido de la historia, que nuevamente fue transmitida por el Canal RCN y sigue teniendo uno de los ratings más altos.

La trama de la novela ha tenido varias anécdotas que, con el paso del tiempo, se han hecho virales, como, por ejemplo, que Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco casi quedan casados en la vida real, ya que quien ofició la boda en la producción fue Alberto Linero. Otro de los episodios que varios recuerdan es el que se desarrolla en el interior de un museo, cuando los protagonistas visitan las obras insignia de Pablo Picasso.

Patricia Fernández protagonizó esta divertida escena en la que, por intentar quedar bien con su amiga, Marcela Valencia, terminó pasando el ridículo frente al 'Cuartel de las feas' - crédito YouTube.

Este episodio despertó risas, porque Patricia Fernández, que fue interpretada por la actriz Lorna Cepeda, lanzó un comentario jocoso acerca de las obras artísticas que allí se exhibían. De repente, el personaje pregunta: “¿Tú sabes cuándo Picasso planea sacar más pinturas?”, a lo que le responden que sería imposible, ya que el artista había fallecido, por lo que nuevamente interviene y dice: “Pero eso fue de repente, tuvo que ser hace muy poco, yo no me enteré”, mientras Hugo y Marcela detrás de ella se reían.

Pues bien, la actriz Estefanía Gómez contó una anécdota de las grabaciones de esta escena que, según mencionó, fue una de las más terribles, dolorosas e incómodas de toda la serie. De acuerdo con su revelación, las grabaciones se llevaron a cabo en las instalaciones del Museo Nacional en una noche lluviosa, pero con algunas dificultades adicionales.

“Nos tocó grabar de noche en el Museo Nacional. No nos permitían cobijas, ni almohadas, ni nada de esto. Alrededor no dejaban parquear las motorhome. Entonces nos tocó grabar 24 prácticamente porque solo ese día estaba en el museo la exposición de Picasso. Nos tocó dormir en el piso, en el frío del piso, estaba lloviendo, estaba haciendo demasiado frío”, relató.

Después de eso, confesó que cuando hacían los llamados para las grabaciones se despertaban con cara de sueño, por lo que aprovechaban los espacios entre escenas para dormir un poco más. Agregó que cuando culminaron las grabaciones “todos salimos agotados y no todo lo que brilla es oro, no pude ni siquiera entrar una almohada, ni una cobija, se sufrió ese día”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que sus seguidores dejaron comentarios sobre la confesión que hizo Gómez en sus redes sociales: “Con la sabiduría de la peliteñida sobre Picasso, no notamos nada de ojeras ni cansancio”; “de mis capítulos favoritos”; “te digo que valió toda la pena porque esos capítulos fueron increíbles”; “pero tú te veías siempre regia, gran trabajo el de maquillaje”, entre otros.

Cuál es la escena favorita del director de la segunda temporada de ‘Betty, la fea’

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello hablaron de su regreso a 'Betty, la fea' - crédito @primevideolat/Instagram

De acuerdo con el director de la serie, una de las escenas que más le gustaron de esta nueva temporada es en la que Betty, personaje principal regresa a los comienzos volviendo a ser fea a pesar de los esfuerzos que ha hecho por mostrarse bonita, elegante y destacada en su profesión.

“Uno siempre se identifica con los personajes frágiles, y a mí siempre me pareció que Betty tiene esa, no debilidad, sino honestidad y simpleza por la vida. A mí me parece que es bellísima”, contó Cruz en entrevista sobre su enfoque en la nueva serie y su amor por el personaje con el diario El Comercio.

Esta, a su vez, fue también la escena más comentada en redes sociales del tan esperado regreso de Betty, pues ella se reencontró con su viejo diario y al recordar los consejos de su madre se confrontó frente al espejo.