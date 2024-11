A ‘La negra grande de Colombia’ la política casi la mata hace años: “Me comenzó un derrame cerebral”

Leonor confesó en una oportunidad que la política casi la mata - crédito Colprensa

El 27 de noviembre, el fallecimiento de Leonor González Mina, conocida como “la Negra Grande de Colombia”, conmocionó a sus seguidores, que la consideraban una de las mayores exponente de las raíces culturales del país.

Aunque aún no se han divulgado las causas de su muerte, hace años la cantante de Yo me llamo cumbia reveló en el programa Los informantes, de Caracol Televisión, que una de las situaciones que casi la mata fue la política.

En medio de la entrevista, la artista recordó que hizo parte del Congreso de la República, idea que tuvo con el propósito de hacer un trabajo más social, pero confesó haberse arrepentido al punto que su participación política le afectó su salud.

“La política fue horrible, me dio dos veces como unos infartos y la otra vez me comenzó como un derrame cerebral, porque además no tenía nada que ir a hacer allá”, dijo la cantante para la entrevista en 2020.

Su paso por la política llegó en un momento complicado de su vida, en el que su hijo Candelo Cabezas (también músico, integrante del grupor de Eros Ramazzotti) murió a los 35 años por una neurisma, lo que le quitó el deseo de pararse en los escenarios, y prefirió usar su voz en otros espacios como el congreso.