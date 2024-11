Padre de Claudia López fue condenado a siete años de prisión por violencia intrafamiliar

Papá de Claudia López, Reyes Elías López recibió una sentencia de siete años por violencia intrafamiliar - crédito iStock y redes sociales

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué revocó la absolución previa de Reyes Elías López Ruiz, padre de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, y lo condenó a siete años de prisión por violencia intrafamiliar agravada. Esta decisión se tomó tras revisar el recurso de apelación presentado por la denunciante, Sandra Milena Bohórquez Londoño, quien acusó a López de amenazas y agresiones físicas y psicológicas.

El caso, que había sido inicialmente desestimado en julio por un juez de Ibagué debido a que “no se alcanzó el grado de conocimiento”, dio un giro significativo cuando el tribunal superior consideró válidos los testimonios y pruebas documentales presentados. Con base en el fallo, los hechos ocurrieron en octubre de 2014, cuando Bohórquez, que acababa de dar a luz, fue víctima de maltratos en su domicilio.

El tribunal decidió suspender la orden de captura contra López hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de casación, lo que significa que no será encarcelado de inmediato. La decisión judicial destaca que no hay indicios de que López no cumplirá con la pena una vez que el fallo sea definitivo. “No se advierte la necesidad de ordenar su privación inmediata de la libertad para el cumplimiento de la pena de prisión referida, pues no existen elementos que permitan colegir que no la cumplirá, en el evento en que quede en firme”, se lee en el documento judicial.

La violencia psicológica, física y emocional fueron probadas con documentos médicos - crédito VisualesIA

Además, se menciona que desde la denuncia, el padre de la exalcaldesa ha mantenido una buena conducta y no ha repetido actos similares: “Teniendo en cuenta que desde la época de la perpetración de los hechos han transcurrido más de nueve años sin que se hubiera informado la repetición de actos similares o posteriores hostigamientos a la víctima”.

La denuncia de Bohórquez, presentada en 2015, detalla una serie de abusos, incluyendo insultos y humillaciones, así como un incidente particularmente grave en el que Reyes Elías la obligó a “dormir al rincón de la cama, señalando que ella no era digna de él” y “defecó encima de la ropa de la bebé (hija de la víctima y del indiciado), quien para el momento de los hechos solo contaba con dos meses de edad”. Además, se le acusa de haber amenazado a Bohórquez con un arma blanca, afirmando que las mataría a ella y a la bebé.

El fallo subraya la gravedad de estas conductas y el impacto negativo que el entorno de violencia intrafamiliar ha tenido en la denunciante y su hija. La sentencia de siete años de prisión refleja la seriedad con la que el tribunal ha tomado estas acusaciones y busca establecer un precedente en la lucha contra la violencia doméstica.

La denunciante, Sandra Milena Bohórquez, acusa a López de amenazas y agresiones físicas y psicológicas - crédito iStock

La condena de Reyes Elías López ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. Mientras algunos sectores de la sociedad celebran la sentencia como un ejemplo de justicia, otros cuestionan si la relación familiar con Claudia López ha influido en la cobertura mediática del caso. Claudia López, que ocupa un papel relevante en la política nacional, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la condena de su padre, aunque fuentes cercanas indican que la relación entre ambos ha sido distante durante años.

El caso de Reyes Elías López subraya la necesidad de abordar la violencia intrafamiliar, un problema que afecta a miles de familias en el país y que a menudo permanece oculto por temor o estigmatización. La defensa de López anunció que apelará la sentencia, alegando irregularidades en el proceso judicial. Por su parte, la Fiscalía confía en que el fallo será ratificado en instancias superiores.