Canciller respondió si Petro asistirá al acto de posesión de Nicolás Maduro: “Si no hay actas, no hay reconocimiento”

Luego de que se conociera que, en la mañana del martes 26 de noviembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro recibió oficialmente la invitación del dictador Nicolás Maduro para asistir al acto de posesión de su tercer mandato, que se llevará a cabo el próximo 10 de enero de 2024, en Caracas (Venezuela), el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dio indicios de lo que sería la decisión del Gobierno Petro, de aceptar o no la invitación.

Si bien, ante medios de comunicación, Murillo aseguró que dará a conocer la respuesta a la invitación en su debido momento, enfatizó en que el Gobierno ha sido claro en que “si no hay actas, no hay reconocimiento”.

“Ha habido como un mal entendimiento aquí. Nosotros hemos sido claros en que si no hay actas, no hay reconocimiento. Yo vi unas discusiones que se dieron últimamente sobre el tema de la posición de Colombia, que siempre ha sido muy clara, si no hay actas no hay reconocimiento (...) Nosotros dimos otras opiniones sobre ese proceso, pero siempre nos hemos mantenido en el hecho de que si no hay actas no hay reconocimiento y ya le daremos respuesta a la invitación que ha recibido el señor presidente”, recalcó.

Cabe recordar que, el 15 de octubre de 2024, Nicolás Maduro recibió la invitación de la Asamblea Nacional para que tomara posesión y juramento como presidente “electo” de Venezuela para el periodo 2025-2031, el 10 de enero de 2025, en el Palacio Federal Legislativo; invitación que, en efecto, Maduro aceptó, por lo que inició con los preparativos e invitaciones a líderes continentales y mundiales, entre ellos, el presidente de Colombia.

Cabe señalar que, en una reciente declaración durante la cumbre del G20 en Brasil, el presidente Petro calificó las elecciones en Venezuela como un “error”. Según Petro, tanto el régimen de Nicolás Maduro como la oposición carecen de garantías suficientes para asegurar elecciones legítimas, señalando además el impacto negativo del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos sobre el país sudamericano.

Petro expresó sus críticas en una entrevista con el medio brasileño O Globo, donde indicó que: “Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error esas elecciones. (...) Igual que se critica las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, no se generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones”.

Edmundo González, considerado ganador en la contienda electoral en Venezuela, aseguró que asistirá al acto de posesión

Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano, reafirmó su intención de regresar a Venezuela para asumir la presidencia el 10 de enero de 2025, fecha prevista para el traspaso de poderes. Actualmente exiliado en España, González Urrutia se autoproclamó vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio, denunciando fraude por parte de Nicolás Maduro, que fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

González Urrutia, en declaraciones a W Radio, expresó su compromiso de representar a los venezolanos en el exterior y anunció una gira por Latinoamérica, aunque no detalló fechas ni destinos. Además, dijo a EFE que, aunque confía en que el régimen de Maduro no lo va a arrestar, sí está preparado moralmente ante esa posibilidad.

“Yo me considero como quien obtuvo más de 7′300.000 votos en las elecciones del pasado 28 de Julio. En circunstancias normales, que debería ocurrir, tomaría posesión de la presidencia de Venezuela el 10 de enero, tal como lo dispone la Constitución”, sostuvo González ante la agencia de noticias citada.

Y agregó: “Todo el mundo está empeñado en que el próximo 10 de enero va a comenzar la reconstrucción de Venezuela. Para eso, contamos con el respaldo y el apoyo de todos y cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentran”.