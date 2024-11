Josse Narváez reveló que tiene un hijo adoptivo: “Es divino”

Curioso detalles que los seguidores del actor no pasaron desapercibidos - crédito @jossenarvaezm/Instagram

El actor y presentador Josse Narváez es una de las figuras más querida por los colombianos. El carisma que tiene frente a la cámara le ha valido para tener alrededor de 2 millones de seguidores en redes sociales como Instagram, donde a diario comparte su día a día como profesional. Muchos de los comentarios que fanáticos hacen a Narváez son siempre positivos.

El expresentador de reality shows en la actualidad está concentrado en diferentes series y novelas de las que hace parte y no duda en asegurar la satisfacción que le genera hacer parte de la producción de la que hace parte. En una entrevista para el programa radial El Klub de la Kalle, habló sobre su vida profesional y sobre su relación con Cristina Hurtado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Josse Narváez reveló los acuerdos que tiene con su esposa Cristina Hurtado para que su matrimonio se mantenga a flote - crédito @jossenarvaezm/Instagram

Su relación con la modelo y presentadora Cristina Hurtado ha sido muy seguida en redes sociales. Desde que se conocieron en un programa de entretenimiento en 2003, siempre fueron una pareja muy seguida por los programas de entretenimiento, algo que se reforzó luego de su matrimonio en septiembre de 2023, día en el que Hurtado cumple años.

Recordó que cuando la conoció, pensó en que era una mujer bonita, pero que no tuvieron una conexión directa. Hurtado tenía 19 y él 26. “A mí me conocían como el perro” en las grabaciones, no obstante, al final, se enamoraron en el programa de entretenimiento, en el que dijo “éramos ratones de prueba”.

Es importante mencionar que, Josse tiene un hijo fuera de su relación con la modelo, Daniel Narváez, nacido en 2000, pero comentó que además de Daniel, Juan José (2006) y Mateo, nacido en 2021, junto con Cristina Hurtado tienen un “hijo adoptivo” al que quiere como a uno de sus hijos propios.

La pareja de actores compartió varias fotografías de sus vacaciones en Italia - crédito @jossenarvaezm/Instagram

Y es que según indicó para el programa mencionado, José Ángel “terminó siendo como nuestro hijo. Lo criamos (...) mi hijo morenito. Es divino”. Es importante indicar que Ángel es hijo de la nana de sus descendientes, y el actor dijo que cuando supo que ella estaba embarazada, todos sintieron mucha alegría.

No obstante, el padre de Ángel abandonó a la mujer y tanto Josse como Cristina acompañaron en su proceso a la madre del pequeño, que nació en 2013, y según comentó el actor, fue prematuro y desde entonces, el pequeño acompaña a la familia como si fuera un integrante natural de la misma.

“Yo fui su papá, yo me acuerdo de que me iba a San Ignacio a cangurear al niño y yo era feliz, porque me lo metían aquí (señaló su torso) porque los hombres somos más calurosos y si ven ustedes las unidades materno infantiles son los papás los que cangurean, yo hice eso con José Ángel para que creciera”, recordó el actor. Además, afirmó que el cariño por él es sincero, porque se basa en dedicación y compromiso, aseguró a los micrófonos del programa mencionado.

Josse Narváez aseguró que el pequeño es de su nana - crédito Instagram @jossenarvaezm

El nacido en Sahagún, municipio de Córdoba, confirmó que disfrutaba compartir su tiempo con los niños en general: “yo amo los niños, me encanta verlos crecer, me pasó con mis sobrinos y con mis hijos. Disfruto demasiado ese rol, a mí faltó darle teta a mis hijos, porque no tengo, pero todo lo demás lo hice”, dijo ante los micrófonos de La Kalle.

También habló sobre el crecimiento de sus propios hijos y cómo con Cristina ven que ya no están tan presentes en sus vidas, pero aseguró que no están interesados en no tener más hijos, “ya esa empresa se cerró”, concluyó.