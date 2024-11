Chichila Navia enterneció las redes sociales al cantar una arenga de Nacional en el cumpleaños de su esposo

Santiago Alarcón celebró su cumpleaños 45 con su esposa Chichila Navia - crédito @chichilanavia/Instagram

Pocas parejas del entretenimiento se han mantenido tan firmes a lo largo del tiempo como la conformada por Santiago Alarcón y Chichila Navia. Su romance inició en 1998, cuando se conocieron mientras hacían diversas obras de teatro y decidieron contraer matrimonio en 2005. Como fruto de ese amor nacieron sus dos hijos, Matías y María.

Su química tanto dentro como fuera de la pantalla chica los ha convertido en una de las parejas más queridas y reconocidas por miles de seguidores que siguen detalles de su vida en redes sociales. En esta ocasión, Chichila decidió enviarle un particular mensaje de cumpleaños a su esposo aprovechando el fanatismo que tiene por Atlético Nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En un video que publicó en Instagram, la actriz aparece cantando una arenga haciendo alusión al Rey de Copas, que actualmente disputa los cuadrangulares de la Liga BetPlay para acceder a la final del fútbol profesional colombiano. Chichila dijo que se arriesgó a cantar por el inmenso amor que le tiene al padre de sus hijos.

Chichila Navia grabó un particular video - crédito redes sociales

“Hoy Santiago Alarcón está cumpliendo 45 años de morón, salir campeón, desde ese tiempo el verdolaga es el campeón, el gran campeón”, cantó entre risas Chichila Navia.

Frente al tierno gesto de la dramaturga de varias series exitosas como La Primera Vez o Pablo Escobar: El Patrón del Mal, los internautas, no dudaron en expresar su admiración y dar aprobación de la muestra de amor de Navia.

Chichila divina jajajajaja ese video es muy gracioso❤️❤️❤️❤️; 😂😂😂😂😂 es que se pasa de bueno, mucho amorrr; Jajajajajajajaja verde de la montaña @nacionaloficial; Gente que si sabe pedir regalos 💚🤍 @santialarconu @chichilanavia”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Santiago Alarcón y Chichila Navia aclararon rumores de separación

Santiago Alarcón y Chichila Navia aclararon rumores de su separación - crédito @chichilanavia/Instagram

Más allá de su fuerte unión, ni siquiera ellos han logrado salvarse de los chismes. En redes sociales cada vez más circulan comentarios de una posible separación de la pareja de actores. Aunque no hay evidencia de esas intenciones, los internautas insisten en especulaciones.

Para poder mitigar las reacciones malintencionadas, la actriz huilense apareció en sus perfiles oficiales y se pronunció. “Uy, amor. “¿Qué es ese juicio? Separarse no es ninguna moda, nadie sabe las razones por las que una pareja se separa. Yo no me he separado, yo sigo con mi ‘arremuesquito’ [risas]. Me está mirando en este momento [risas]… Ahí está mi ‘arremuesquito’, yo no me he separado, para nada”, comentó en una historia de Instagram.

Por su parte, el actor antioqueño reveló que si bien continuaban tranquilos en su matrimonio, sí estuvieron durante algún tiempo en terapia de pareja, lo cual los ayudó a estar mejor.

“Cuando escuché la canción Gris, del nuevo álbum, me acordé de que hace poco estuve en terapia de pareja con mi esposa, para que la gente sepa también, no vamos a esconder eso, y recuerdo que la psicóloga nos decía que dejemos de pensar en blanco o negro: ‘Santiago, Cecilia (Chichila) vean otros colores’”, rememoró.

Sin embargo, el tema no quedó del todo claro y siguieron los rumores. La pareja de actores tuvo que dar actualizaciones acerca de su relación, confirmando con mucho humor lo que muchos pensaban.

Santiago Alarcón y Chichila Navia se refieren a su separación, desmintiendo rumores - crédito @la_chismosa_news/Instagram

“La presente es para comunicarles que debido a los diferentes mensajes que hemos estado recibiendo a través de nuestras redes sociales, con preguntas como: ¿Es verdad que te separaste? ¿Estás separándote? ¿Se separaron?; debemos aclarar que sí. Nos separamos porque estamos en teatros distintos”, se lee en un comunicado publicado por los artistas, con el que aprovecharon la coyuntura para promocionar las obras en las que están presentes.

2024 arrancó con bastante trabajo para ambos en las tablas. Chichila es una de las protagonistas de la obra El Método, que se presenta en el Teatro Nacional de La Castellana junto a las actuaciones de Rafael Novoa, Biassini Segura, Ernesto Benjumea, y Paula Castaño.

Mientras que, la estrella de El man es Germán, encabeza el reparto de Una idea genial, que se está presentando en el Gimnasio Moderno, con Marcela Benjumea, Ana María Cuellar y Rafael Zea en el equipo.