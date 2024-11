Armando Benedetti habló de su amistad con Gustavo Petro y confesó que el mandatario “a veces dice que está aburrido de ser presidente”

Armando Benedetti renunciaría como embajador de Colombia ante la FAO este lunes 25 de noviembre de 2024 - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

El embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, habló de la amistad que mantiene con el presidente Gustavo Petro, que, según él, no se ha visto afectada pese a los escándalos que ha protagonizado.

En entrevista con Semana, el diplomático pidió que se le realizara un “inventario” de las cosas que se “inventan” sobre él. Además, precisó que mantiene una conversación fluida con el presidente Petro, pero que de último que hablan es de política.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Un día quisiera que me entrevistara para hacer un inventario de la cantidad de cosas que me inventan. Lo peor es que la gente cree, a mí me da risa. No me reúno con nadie. Tengo una comunicación fluida con el presidente Petro. Me he encontrado con él, y créanme lo que le voy a decir: de lo que menos hablamos es de política”, afirmó Benedetti.

Según el exsenador de la República, su esposa le enseñó a no hablar de política con los jefes de Estado, porque eso llevaría a darles consejos, motivo por el cual afirmó que no quiere meterse en ese problema.

“Les voy a decir una cosa que me enseñó mi esposa: no debo estar hablándole de política al presidente, porque si uno le habla al presidente de política, puede terminar dando consejos y para qué me meto en ese tipo de problemas. Lo que tengo es una amistad con el presidente”, aseveró.

Armando Benedetti resaltó que Gustavo Petro “a veces dice que está aburrido de ser presidente”, razón por la cual el embajador de Colombia ante la FAO descartó la posibilidad de que el mandatario busque la reelección en 2026.

“Agotado no, porque es un líder y un dirigente no se agota. Es que la personalidad de él no encaja con esos protocolos y con todas esas liturgias del poder”, explicó Benedetti.