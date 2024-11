Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, reveló por qué renunció al programa de protección de testigos: denuncia que le retiraron esquema de seguridad

Marelbys Meza abandona programa de protección de testigos por falta de garantías en Colombia - crédito redes sociales

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, reveló detalles sobre las acusaciones en su contra por el robo de una maleta con dinero en efectivo del apartamento de la funcionaria del Gobierno colombiano. La denuncia fue presentada por la propia Sarabia, quien actualmente dirige el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Marelbys Meza, que había estado bajo el programa de Protección a Testigos de la Fiscalía General de la Nación, decidió renunciar a su esquema de seguridad debido a “falta de garantías”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Una entrevista dada por la exniñera del hijo de Laura Sarabia a Semana, contó que presentó su carta de renuncia a este programa después de que le fuera retirada la seguridad hace dos meses, lo que la dejó en una situación de vulnerabilidad y temor por su vida.

“Vengo a decirles que me retiré de ese esquema, pasé la carta de renuncia por falta de garantías, pues me quitaron la seguridad hace dos meses”, indicó la mujer.

Así mismo, relató que su experiencia en las casas de seguridad fue complicada. Aunque destacó la labor de algunos funcionarios, señaló que sufrió maltrato verbal por parte de una de las personas encargadas de su protección.

Marelbys Meza denunció maltrato y condiciones precarias y renuncia a protección estatal - crédito X/Capturas de pantalla

Esta situación la llevó a presentar quejas en dos ocasiones, sin recibir una respuesta satisfactoria. Además, mencionó que las condiciones del lugar eran precarias, al punto de tener que lidiar con inundaciones que afectaron su salud.

“Me levantaba normal, preparaba mi desayuno, pero estaba acompañada por funcionarios, excelentes funcionarios, a excepción de una que, la verdad, me maltrató demasiado. Fui abusada verbalmente, me sentí maltratada. Puse la queja dos veces, hablé y dije que no quería que esa señora me cuidara”, dijo Marelbys Meza.