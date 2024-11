Iván Calderón, ex de Paola Jara y Sara Uribe, reveló si se arrepiente o no de haber tenido una relación con ellas: fanáticos reaccionaron

Iván Calderón habló de su relación con Paola Jara y Sara Uribe - crédito @ivancalderonz/Instagram

El cantante y productor de vallenato Iván Calderón volvió a ser tema de conversación en las redes sociales después de sus recientes declaraciones sobre su vida amorosa en el programa de Impresentables, de Los 40 Colombia.

Calderón estuvo como invitando recientemente en la emisora y durante la entrevista habló específicamente de las relaciones que sostuvo con la cantante de música popular Paola Jara y la modelo y empresaria Sara Uribe. Allí, luego de que la locutora Valentina Taguado le preguntara sobre su pasado sentimental y lo que vivió con ellas, el artista reflexionó sobre las polémicas que rodearon sus romances con estas reconocidas figuras del entretenimiento y contestó si se arrepentía de haber estado en un romance con esa magnitud mediática.

Iván Calderón fue contundente al expresar su postura actual y habló sobre lo que sintió y la diferencia a como lo ve ahora, que ya pasaron los años, pues mantuvo una relación de varios años con Paola Jara y tanto su noviazgo como su ruptura estuvieron en medio del foco del espectáculo, lo que hizo que tuviera que vivir situaciones impensadas.

Qué piensa actualmente Iván Calderón de su exrelación con Paola Jara - crédito ivancalderonz/IG

En la entrevista habló sobre la exposición mediática que enfrentaron en su momento, especialmente por los rumores que señalaban que ambos estaban involucrados con otras parejas cuando comenzaron a frecuentarse. Aunque tanto Jara como Calderón han dejado claro que sus relaciones anteriores habían terminado antes de iniciar algo entre ellos, el tema nunca dejó de generar controversia.

Ante la pregunta de si se arrepentía de haber estado con Paola Jara y enfrentado tanto escrutinio público, Calderón no dudó en afirmar que sí lamenta haber estado inmerso en tanta polémica.

”En mi caso, yo soy una persona más bien discreta y manejo un perfil muy tranquilo, lo mío es producir, componer, hacer música y estar detrás de los artistas... Me da igual, pero no es mi estilo exponerme... No lo volvería a hacer”, expresó el músico, dejando entrever que esa experiencia le dejó importantes lecciones sobre cómo manejar su vida personal frente a la opinión pública.

Estas declaraciones no solo reavivaron el debate sobre su relación con Jara, quien actualmente es la esposa del también cantante Jessi Uribe, unión que también estuvo inmersa en los rumores de que empezó con una infidelidad, ya que se especula que el artista de música popular estaba casado con la mamá de sus hijos, pero tanto Uribe como Jara han aclarado que se juntaron cuando eran solteros.

Las palabras de Iván Calderón también despertaron comentarios sobre su romance con Sara Uribe, otro capítulo de su vida que no pasó desapercibido para los medios y los seguidores. Sin embargo, el compositor no aclaró a cuál de los dos noviazgos se refería o si fue por las dos.

Daniel Calderón confesó que la fama fue complicada durante sus relaciones con Paola Jara y Sara URibe - crédito montaje @danielcalderonn @sara_uribe / Instagram

Mientras algunos usuarios en redes sociales aplaudieron la sinceridad de Calderón y su postura de priorizar su trabajo sobre las polémicas, otros lo acusaron de “desempolvar” temas del pasado para ganar atención mediática. A pesar de las críticas, el artista se mostró sereno y enfocado en mantener su perfil bajo, una característica que asegura valorar profundamente.

Iván Calderón también confirmó que actualmente está en una nueva relación, aunque prefirió no dar detalles sobre su pareja. En agosto, reveló que había decidido darse otra oportunidad en el amor, pero esta vez bajo sus propios términos, priorizando la privacidad.

”Quiero cuidar mi vida personal y alejarla de la presión pública”, afirmó el productor, quien busca evitar repetir los errores del pasado y centrarse en su trabajo como compositor y productor, facetas en las que ha destacado a lo largo de su carrera.