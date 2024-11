Iron Maiden en Colombia: este sería el setlist de la icónica agrupación de heavy metal en El Campín, de Bogotá

Iron Maiden se presentará en el estadio El Campín de Bogotá el próximo domingo 24 de noviembre, como parte del 'The Future Past World Tour' - crédito Colprensa

Luego de 13 años de su último paso por Colombia y once meses después de que se anunciara la fecha de su regreso, Iron Maiden pisará la tarima del estadio El Campín de Bogotá el próximo domingo 24 de noviembre, como parte del The Future Past World Tour, que tras su paso por Europa, Asía, Oceania y Norteamérica, ahora se dispone a finalizar con una ronda de conciertos en estadios de América del Sur, incluyendo paradas en Chile, Argentina y Brasil.

Esta gira de presentaciones es particular en la carrera de la banda fundada en 1975 por el bajista y compositor principal, Steve Harris. Por un lado, está la promoción de su álbum Senjutsu, publicado en 2021 y que destacó por su inspiración en los samuráis y la simbología del Japon en la antigüedad, abordando en canciones como Stratego o Writing On The Wall como la guerra o la lucha contra una tiranía o un ser superior y opresivo.

A diferencia de otras giras en las que incorporan más éxitos de sus trabajos más reconocidos de finales de los 70 y toda la década del 80, en esta oportunidad Iron Maiden decidió incorporar de manera enfática en su repertorio más temas de su álbum Somewhere In Time (1986), uno de los más celebrados de su carrera y uno que marcó el inicio de sus grabaciones más elaboradas y ambiciosas frente a las composiciones más directas de sus trabajos previos. Esta elección no es casualidad, pues dicho larga duración aborda ideas similares en sus letras a las de Senjutsu.

Todo lo anterior convierte esta cuarta presentación de la Doncella de Hierro en Colombia en una que difiere de lo que se vio en sus tres visitas anteriores, más centradas en sus grandes éxitos para los miles de asistentes a sus tres conciertos en el Parque Simón Bolívar en 2008. 2009 y 2011.

Iron Maiden presentará en Colombia su álbum 'Senjutsu' - crédito Move Concerts

El entusiasmo llevó a que decenas de personas acampen en las inmediaciones del estadio El Campín a pesar de las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital del país durante la semana, para asegurarse el mejor puesto posible y ver a Iron Maiden en todo su esplendor, acompañados de Krönös, banda vallecaucana emblemática en la historia del rock colombiano, que será la encargada de la apertura.

Como contrapartida, otros estarán pendientes de lo que ocurra con Steve Harris este sábado 23 de noviembre. Y es que el bajista al tiempo que gira con Iron Maiden viene tocando en escenarios más pequeños con su proyecto paralelo, British Lion, más orientado al hard rock. La cita será en el Auditorio CEG, en la localidad de Chapinero, y en ella Harris estará acompañado de Tony Moore, quien formó parte de una de las primeras alineaciones de la banda como teclista, y estará presentando su proyecto musical AWAKE.

Además de la presentación con Iron Maiden, Steve Harris dará un show aparte este sábado con su proyecto paralelo, British Lion - crédito Kevin Mazur/Getty Images

De este modo, los fans más acerrimos del heavy metal en Colombia están ante un fin de semana que les permitirá experimentar a fondo y en distintos escenarios, los distintos matices que comprenden la carrera y el legado de un grupo sin el que sería imposible entender el desarrollo y popularidad de la que sigue gozando el género a nivel mundial.

A continuación, el posible setlist de Iron Maiden en el estadio El Campín, como parte de su gira The Future Past:

Caught Somewhere in Time

Stranger in a Strange Land

The Writing on the Wall

Days of Future Past

The Time Machine

The Prisoner

Death of the Celts

Can I Play With Madness

Heaven Can Wait

Alexander the Great

Fear of the Dark

Iron Maiden

Encore:

Hell on Earth

The Trooper

Wasted Years