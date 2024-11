EN VIVO | Así avanzan las marchas del 23 de noviembre convocadas por la oposición: la ciudadanía sale a las calles

“Sí, doctor Gustavo Petro, somos asesinos, asesinos de la corrupción y de la dictadura que usted representa. No somos quien ha empuñado armas, quien ha asesinado y secuestrado. No somos de su ralea, de la de las bolsas ocultas, de las mentiras y engaños. Hoy marchamos cívicamente, no como salvajes como uds lo han hecho”, escribió.