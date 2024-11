En medio de las tormentas, jóvenes se encuentran a pelear con piedras y cuchillos: “Sentimos temor cuando llueve”

Los menores de edad se enfrentaron a las autoridades, que intentaron controlar un enfrentamiento entre ellos - crédito @jlcm69/X

Para los habitantes de la zona metropolitana de Barranquilla se ha vuelto costumbre presenciar enfrentamientos entre jóvenes en vía pública. Según el medio El Heraldo, desde el año 2016 se han registrado en videos múltiples peleas en las que hay piedras, cuchillos y hasta pistolas modificadas por los mismos. Las batallas que se dan en medio de la lluvia o luego de tormentas, ha dejado al menos 10 personas muertas desde entonces.

En la tarde del 20 de noviembre de 2024 se registró un nuevo enfrentamiento, pero en esta ocasión con presencia de las autoridades. Según mencionó el medio citado, usuarios de la estación Joaquín Barrios Polo de Transmetro, ubicada sobre la Avenida Murillo, en el barrio La Ciudadela, se vieron sorprendidos al quedar en medio de una lucha campal, en el que las piedras iban y venían sobre la carretera mencionada.

Los jóvenes aprovechan la lluvia para enfrentarse a 'piedrazos' - crédito @noticiasyabq

Por medio de redes sociales compartieron imágenes de lo sucedido, los denominados como ‘tira piedras’ estaban bajo la lluvia. Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla hicieron presencia en el lugar de los hechos para atender la situación. Sin embargo, los ciudadanos la tomaron contra estos y se registró un enfrentamiento contra las autoridades en los que se vio el lanzamiento de otros objetos contundentes.

“Sentimos temor cada vez que llueve por el peligro que esto representa para las casas que tienen una mayor exposición hacia la calle en donde se dan esos enfrentamientos”, dijo una ciudadana al medio citado que prefirió ocultar su identidad. En imágenes también se ha guardado registro de los resultados que dejan las batallas campales bajo la lluvia, pues las piedras han roto tejados en viviendas cercanas a donde se desarrollan.

Los jóvenes hacen caso omiso a la presencia de policías y los atacan - @HT24___/X

Pero la situación no solo se presenta en este punto. En distintas zonas también se han grabado enfrentamientos. Según una publicación del programa Sin Carreta, las peleas se dan entre miembros de distintos barrios, como el de Las Moras o Villas del Encanto, que esperan a que la lluvia caiga para salir a enfrentarse. El programa citado indicó que también usan armas de fuego y que no son pocas las víctimas que este tipo de peleas ha dejado.

En una entrevista realizada a uno de los ‘Tira piedras’, este aseguró que no sabe por qué pelean: “Uno no piensa en nada cuando está peleando”, dijo y luego recordó que se encontraba “ofendido” porque uno de sus amigos fue víctima de un escopetazo en el rostro. Este mismo hombre aseguró que, pese a saber que podría pasar años en una cárcel por este suceso, asistía a las batallas.

Las autoridades tuvieron que usar sus armas por la grave situación registrada - crédito @primeronoticiaa/X

Muchos de los habitantes de Las Cayenas, Ciudadela 20 de julio y Carrizal en la localidad metropolitana de la capital del Atlántico, se encuentran desesperados, según Blu Radio. Además de los techos dañados, comerciantes de las principales zonas de los barrios mencionados han denunciado que los ‘Tira piedras’ realizan atracos. En video quedó registrado el momento en el que hombres arrastraban una moto. Según comentó el dueño del vehículo al medio citado, “en el forcejeo me le partieron la farola, el tanque, los cachos, me lo doblaron lo que es la parte del mofle y la golpearon un poquito, pero bueno, gracias a Dios, no me la pudieron hurtar”.

Por esta razón, el edil de la localidad mencionada, menciona que esta situación es preocupante y que pide más asistencia de autoridades: “El llamado que hacemos es a la Policía Nacional para que esté pendiente cada vez que llueva y se adelanten a estos vándalos a fin de evitar los enfrentamientos, es decir, que hagan presencia la autoridad en estos puntos antes de llover para que esto no se dé”.