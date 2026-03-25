Jennifer Pedraza arremetió contra Petro por ingnorar petición del sindicato de la USO de apartar a Ricardo Roa de Ecopetrol: “Afecta la reputación de la empresa”

Jennifer Pedraza respaldó a la USO y cuestionó a Gustavo Petro por la permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol - crédito Colprensa

La Unión Sindical Obrera (USO) solicitó este miércoles 24 de marzo de 2026 la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol S.A. y advirtió que, de no obtener respuesta de la junta directiva, convocará a una movilización nacional.

El reclamo, presentado en una reunión con la cúpula directiva de la petrolera estatal en Bogotá, se suma a semanas de tensiones y demandas en el sector energético.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La petición de la USO, principal sindicato del sector petrolero colombiano, fue comunicada a través de sus canales oficiales y redes sociales.

En el pronunciamiento, la organización exigió una decisión inmediata frente a la permanencia de Roa, quien asumió el cargo en abril de 2023. “Si no hay decisión, anunciamos movilización nacional”, advirtió la USO en su comunicado público.

USO exigió la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La respuesta del presidente Gustavo Petro no tardó en llegar.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario defendió la gestión de Roa y criticó lo que consideró una alianza entre sectores sindicales y actores políticos de oposición: “La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo”.

Petro advirtió sobre los riesgos de un posible regreso de sectores políticos opositores al control de Ecopetrol. “Si el uribismo vuelve a manejar la empresa se perderán miles de millones de dólares de derroche como hizo Bayón y vendrá un Luigi con intereses particulares”, afirmó, haciendo referencia a episodios previos de la administración de la compañía.

Según el mandatario, decisiones pasadas llevaron a pérdidas en proyectos internacionales y a un retorno de prácticas como el fracking.

El mandatario remarcó la necesidad de mantener el actual rumbo de la empresa y de asegurar la transición energética.

Gustavo Petro defiende a Ricardo Roa y rechazó presión sindical y opositora en Ecopetrol - crédito @petrogustavo/X

“Otra vez fracking en vez de energías limpias así la ciencia diga lo contrario”, manifestó. Petro sostuvo que el debate sobre la crisis climática debe darse en el seno de la clase obrera petrolera y carbonera y remarcó que el discurso científico debe prevalecer sobre intereses particulares.

En referencia directa a las acusaciones que circulan sobre la vida personal de Roa, el mandatario puntualizó: “Los gustos sexuales de Roa son de su criterio, si metió las manos es de la justicia”.

Petro rechazó la idea de realizar cambios gerenciales en este momento, señalando que la prioridad es cumplir el programa hasta el final del mandato y proteger los recursos públicos.

“Este no es el momento de quiebres gerenciales, hay que cumplir el programa hasta el último día y estar vigilantes del cuidado del dinero”, escribió.

Durante su mensaje, el jefe de Estado también se refirió a testigos que han buscado influir en el proceso.

“Hasta el momento hay dos testigos que conocí personalmente, a uno lo separé de inmediato de la campaña porque lo califico de estafador, dejó endeudada a su novia que era la hija de Piedad Córdoba y a Piedad la estafó”, relató Petro. Sobre el segundo, agregó: “El otro quería tumbar a Roa para ser él el nuevo presidente. Ese tipo de personas no sirve”.

Gustavo Petro alertó sobre riesgos de cambios gerenciales y pidió proteger transición energética en Ecopetrol - crédito @petrogustavo/X

El presidente insistió en la necesidad de proteger la sostenibilidad de Ecopetrol como empresa enfocada en energías limpias.

“Hoy hay que salvar la sostenibilidad de Ecopetrol como empresa de energías limpias, apenas pase el conflicto de Irán el precio se derrumba”, escribió. Petro destacó que la situación de la clase obrera depende de la reconversión hacia energías renovables, la inteligencia artificial y la transformación productiva del grupo empresarial.

En este contexto, el mandatario advirtió que el negacionismo climático podría tener consecuencias negativas para el empleo en el sector.

“La sostenibilidad de la clase obrera depende de la magnitud de la conversión en energías limpias, inteligencia artificial y transmisión del grupo Ecopetrol y de la reconversión laboral de sus trabajadores que pasa por la negociación con la empresa, de lo contrario el negacionismo uribista va a echar a miles de trabajadores del carbón y del petróleo”, expresó.

Jennifer Pedraza criticó a Gustavo Petro y exigió cambios en la dirigencia de Ecopetrol - crédito @JenniferPedraz/X

Tras lo anterior, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza criticó la postura del presidente y respaldó la solicitud de la USO.

“Hay dos formas de acabar a Ecopetrol: privatizarla como han intentado todos los gobiernos anteriores o entregársela a la corrupción como lo ha hecho usted”, escribió la congresista en X.

Pedraza aseguró que la permanencia de Roa afecta la reputación de la compañía y el valor de los activos nacionales. “Seguir manteniendo al impresentable de Ricardo Roa como presidente afecta la reputación de la empresa y el valor del principal activo de los colombianos”, afirmó.