Cony Camelo reveló que le gustaba a Franko Bonilla: “Era muy extraño porque luego me quería sacar”

La actriz sorprendió al narrar que Franko Bonilla, con quien tuvo constantes enfrentamientos en el reality, le confesó estar atraído por ella - crédito buendiacolombia / Instagram

Cony Camelo, exconcursante de MasterChef Celebrity 2024, sorprendió a los seguidores del programa al revelar que el comediante Franko Bonilla, quien parecía ser su rival en la competencia, le confesó estar atraído por ella. En una entrevista concedida a Buen día Colombia, la actriz detalló que Bonilla le expresó su interés de manera privada, lo que generó incomodidad en la también cantante.

“Franko en algún momento me citó aparte y me dijo ‘tengo que hablar contigo, me siento muy atraído hacia ti’”, reveló. Durante su participación en el reality, la relación entre Camelo y Franko fue percibida como tensa y conflictiva. En varios episodios, se evidenció la falta de química entre ambos, especialmente cuando trabajaban juntos en las pruebas culinarias. En una ocasión memorable, Camelo pidió a Bonilla que no le hablara, lo que provocó el enojo del comediante. Según declaraciones previas del humorista, él consideró que Camelo había sido grosera con él durante el programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Camelo, que fue eliminada del concurso el 18 de noviembre, explicó que Bonilla la contactó a través de un chat personal, a pesar de que existía un chat grupal del programa. En sus mensajes, Bonilla le enviaba fotos de ella y le deseaba buenas noches, lo que resultó extraño para Camelo, ya que en el contexto del programa, Bonilla parecía buscar su eliminación. “Me escribió en el chat personal a decirme ‘buenas noches linda’, con fotos mías... era muy extraño, porque luego me quería sacar”.

Cony Camelo recibió inquietantes mensajes de Franko Bonilla durante la competencia en MasterChef- crédito prensa Canal RCN

La actriz expresó que la situación la dejó confundida y sin saber a quién recurrir para hablar sobre su incomodidad. “Yo no entendí muy bien qué paso y como en ‘MasterChef’ no había doliente. No tenías a quién decirle ‘oye me está pasando esto, me estoy sintiendo incómoda’ y me sentía muy incómoda”, comentó Camelo, quien destacó la falta de un espacio seguro dentro del programa para abordar este tipo de situaciones personales.

Estas revelaciones han generado sorpresa entre los seguidores del programa, quienes hasta ahora veían la relación entre Camelo y Bonilla como meramente conflictiva. La dinámica entre ambos concursantes fue uno de los temas recurrentes durante la temporada de MasterChef Celebrity 2024.

Cony Camelo habla sobre los rumores y tensiones con Dominica Duque en el reality

Durante la misma entrevista, Cony Camelo reveló detalles sobre su relación con Dominica Duque durante su participación en MasterChef Celebrity, abordando los rumores y tensiones que surgieron en el programa. La actriz recordada por su personaje de Hilda en Los Reyes explicó que, a pesar de las diferencias que algunos compañeros tenían con la periodista, su trato con ella siempre fue cordial.

Durante el programa, los rumores sobre Dominica Duque crearon tensiones. Cony Camelo reflexiona sobre su trato con ella y las opiniones de otros participantes - crédito buendiacolombia / Instagram

Durante su tiempo en el reality, Cony Camelo observó que algunos participantes sentían que Dominica, al ser “la menos famosa” del grupo, recibía un trato preferencial: “A mi Dominica me cae muy bien, había participantes que si detestaban a Dominica, esto es un chisme, pero decían por ejemplo que, ella era la única no famosa del combo”, expresó.

Este sentimiento se intensificó cuando, en un reto, el chef Jorge Rausch ayudó directamente a Dominica, algo que no ocurrió con otros concursantes. Además, en una ocasión en la que la actual pareja del actor Alejandro Estrada estuvo cerca de ser eliminada y no lo fue, se generó malestar entre algunos participantes.

Un episodio que destacó Cony fue un reto colectivo donde Dominica decidió no colaborar con el grupo tras una discusión sobre la asignación del delantal negro a Paola Rey. Esta decisión provocó conflictos con otras participantes como Caterine y Carolina, quienes cuestionaron su actitud. Sin embargo, Camelo insistió en que, a pesar de estas situaciones, siempre consideró a Dominica como alguien con quien podía llevarse bien: “Había gente que si la llevaba muy en la mala con Dominica, pero yo no era una de esas, pero no, a mí Dominica me cae rebien”.

Cony Camelo revela detalles de su relación cordial con Dominica Duque en medio de tensiones - crédito @canalrcn/Instagram