Representante del Centro Democrático advirtió que la reforma a la salud es arriesgada: “La politizará”

El senador aseguró que la politización de la salud se presentará en Colombia - crédito @AForeroM

En la tarde del 18 de noviembre de 2024 se aprobó en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de la Reforma a la Salud. Con 14 votos a favor y 4 en contra, este proyecto avanzó a la siguiente discusión.

Este fue el primero de cuatro debates que el proyecto de ley debe pasar en el Congreso para que sea aprobado y sancionado como ley de la República. Es importante mencionar que los 58 artículos que estaban en la ponencia en el primer debate pasaron, pero también otros seis artículos nuevos. Vale la pena destacar que el proyecto pasará a la Plenaria de la Cámara de Representantes.

En esta oportunidad, la reforma llegó al Congreso luego de que el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, llegó a acuerdos con Entidades Promotoras de Salud (EPS por sus siglas) del régimen subsidiado y que se ejecutaran mesas técnicas en la que expertos, gremios y congresistas participaron para proponer distintas aristas del actual proyecto de ley.

Los representantes ponentes que estuvieron en la aprobación en primer debate fueron María Eugenia Lopera, del Partido Liberal; Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico; y Camilo Esteban Ávila, integrante del Partido de la U.

El representante a la cámara aseguró que la salud tendrá repercusiones negativas - crédito @AForeroM

No obstante, no todos los políticos estuvieron de acuerdo con esta decisión y uno de los que más se pronunció al respecto fue Andrés Forero, que aseguró que este proyecto no es positivo para el país, razón por la que no está a favor de la reforma. Según comentó en esta red social: “Aprobada reforma a la salud en Comisión VII de Cámara Colombia. Se politiza la salud, aumenta el riesgo de corrupción, se generan condiciones para el desbordamiento del gasto y se diluyen las funciones de la hoy EPS a las que les pagarán más por hacer menos. ¡Sigue la plenaria!”.

Además, en un video desarrolló su idea en contra de la reforma a la salud. Según comentó: “Lamentablemente, ha sido aprobada en primer debate la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro. Nosotros sentimos que este proyecto, en lugar de resolver los problemas que tiene nuestro sistema, los agrava y crea otros nuevos”.

Agregó que darle mayor protagonismo a los alcaldes y gobernadores pondrá en peligro el dinero, lo que “lo que pone en riesgo la politización en la prestación del servicio de salud y obviamente con un riesgo de que haya corrupción”.

El representante a la Cámara criticó con dureza lo que busca el Gobierno Petro con la reforma a la salud - crédito @CámaraColombia/X

También aseguró que esta propuesta “rompe los recursos de la salud, los fragmenta y nosotros hemos dicho que cuando se fragmentan los recursos, se fragmenta la atención y se termina afectando principalmente a los pacientes y aquellos que tienen enfermedades huérfanas o enfermedades de alto costo”.

En medio de su intervención con medios de comunicación, el representante afirmó que no habría incentivos que no permiten el desbordamiento en el gasto de la salud y que los centros primarios de atención no podrían soportar las responsabilidades que el Gobierno “les está asignando”.

En cuanto a las gestoras, que sería el nuevo término para las EPS, “compartirán muchas de sus funciones y responsabilidades con otros actores del sistema y cuando todos son responsables de algo, nadie termina respondiendo”, dijo Forero.

Finalmente, el político del Centro Democrático dijo que la aprobación de este proyecto sería “un gran retroceso”, por lo que solicitó a la Plenaria de la Cámara de Representantes que no aprobara la reforma a la salud y de no ser así, hizo un llamado a la Comisión Séptima del Senado para que, “otra vez (...) salve al país de un modelo de salud que es impracticable y que va a terminar generando una crisis en materia sanitaria, posiblemente la más grande que hayamos visto en la actualidad”.

El representante afirmó que la reforma representa un retroceso en el sistema - crédito Getty Images