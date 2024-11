Manuela Gómez respondió a las críticas de Yina Calderón sobre su forma de vestir: “Se parecía a la tía Mercedes con esas pintas”

La exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ se defendió de las críticas por su vestimenta - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

La empresaria e influencer Manuela Gómez le respondió a las críticas de la DJ de guaracha Yina Calderón sobre su forma de vestir destacando que sus prioridades actuales son otras.

Gómez, que recientemente fue nominada a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, fue víctima de comentarios por parte de Calderón, que cuestionó su elección de vestuario para las entrevistas del reality en Bogotá.

La DJ huilense comparó el atuendo de Manuela con el de una “tía Mercedes”, sugiriendo que su estilo no era adecuado para un casting.

“Sencillo y se los voy a decir con mente de productora, si ella no pasó (a La casa de los famosos Colombia) es porque ella se parecía a la tía Mercedes con esas pintas que fue a presentarse a las entrevistas. ¿Quién dijo que uno va a un casting con chanclas, queridas? Como la abuelita Mercedes. A ella la busca el canal porque ella era malévola, la villana, porque en su tiempo era una villana, pero ya no tiene ese papel montado, ahora parece la mamá, la abuelita, parece las evangélicas que te tocan la ventana (...) Mi amor, eso es un programa y buscan personajes y no está mal, no es culpa del canal y no es culpa de ustedes, es que ella ya no la da”, expresó Yina a través de un video.

Los seguidores de Calderón estuvieron de acuerdo con sus comentarios: “Gracias a Dios no entró la Manuela a La casa de los famosos 👍”; “Mi abuela se llama mercedes 😂”; “Si, andaba en chanclas”; “Ay ya no sé, pero este año le he dado la razón a Yina como tres veces 😂”; “Me da una rabia, pero si Manuela yo no sé por que ella se viste así”; “Me da una rabia, pero si Manuela yo no se por que ella se viste así”; “Si disque con chanclas horribles por muy de marca que fueran”.

En respuesta a estas críticas, Manuela Gómez utilizó sus historias de Instagram para defenderse, afirmando que no le afectan las palabras de Yina Calderón. Reconoció que no es la mejor vestida y explicó que actualmente no tiene interés en comprar ropa nueva debido a sus limitaciones económicas.

“Yina me tira muy duro, pero a palabras necias, oídos sordos. Yo no soy la mejor vestida, es que eso lo acepto. Parce, yo ni tengo ropa, y tampoco quiero comprar ropa. En este momento no tengo plata para eso. Tengo plata para invertir en mis emprendimientos, en sacar adelante mis empresas, los postres, los espaguetis, los productos del cabello. Yo no tengo en este momento plata para estar aparentando lo que no tengo, o sea, no me interesa, no me interesa que me vean vestida de muchas marcas y ser una fracasada en la vida, no quiero eso”, explicó la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele.

La empresaria paisa destacó que su prioridad es ofrecer un buen ejemplo a su hija, y que su atención está centrada en su hogar y en sus proyectos empresariales, más que en su apariencia. “A parte de eso, yo ya soy mamá y quiero darle el mejor ejemplo a mi hija. En este momento, tengo prioridades. Mis prioridades son la casa de Samantha (su hija) y los negocios. Mi prioridad no es la ropa, yo sigo vistiendo de sudadera y como me sienta cómoda. Lo mío no son los tacones, odio los tacones, me duelen los píes, me crecieron los píes después del embarazo y no tengo zapatos, pero yo ahora no tengo”, expresó Gómez, destacando que su enfoque está en el bienestar de su hija, Samantha, y en sus negocios.

Los fanáticos de la influenciadora le enviaron mensajes de apoyo por defenderse de los comentarios negativos: “Te felicito por pensar así, a nadie le importa si tienes o no tienes ropa”; “Total, estoy con ella”; “Ahora Manuela me cae bien ella ha cambiado mucho y para bien 👏”; “Buena esa Manuela”; “Excelente y contundente respuesta”.