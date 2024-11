Valentino Lázaro reveló inesperado encuentro con Miguel Polo Polo en evento público: “Me cayó”

El creador de contenido Valentino Lázaro comparte detalles de un inesperado encuentro con el congresista Miguel Polo Polo - crédito redes sociales

Valentino Lázaro, un creador de contenido que buscaba un lugar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, reveló detalles de un encuentro con el congresista Miguel Polo Polo que ha captado la atención pública. En una entrevista con el programa XYZ de RCN, Lázaro compartió que, durante un evento en el norte de Bogotá, Polo Polo se le acercó y le expresó su admiración.

“Imagínense que yo estaba en la 85, tomándome un coctel con un amiguito, y Polo Polo me vio y empezó a cruzar por todo el bar y llegó hasta donde yo estaba y me dijo ‘Te sigo desde el Poli amor, pero quiero que sepas que eres mucho más lindo de frente, y yo le dije ‘Soy de izquierda’ jajajaja, lo dije para joderlo. Se alejó, me empezó a seguir y como que me cayó”, comentó el joven en la entrevista.

El controversial influenciador también comentó sobre la orientación sexual de Polo Polo, expresando sorpresa de que el funcionario no la haya reconocido públicamente. En tono humorístico, Lázaro mencionó que consideraría involucrarse con Polo Polo bajo ciertas condiciones, como que si el congresista dejara de hablar.

“Yo me comería a Polo Polo si no vuelve a hablar en la vida, porque el man está que se ejercita y está cogiendo musculito. Si le cosen la boca y un shot, le voy a Polo Polo... ¿Por qué tenemos tan normalizado que Polo Polo hable?”, comentó el creador de contenido para el medio citado.

Este relato se suma a la controversia que rodea al congresista, que recientemente fue criticado por retirar unas botas pintadas, un acto simbólico de las madres de las víctimas de los falsos positivos de Soacha, y colocarlas en una bolsa de basura. Este gesto ha sido condenado por otros congresistas, ciudadanos y las propias madres afectadas.

La revelación de Lázaro añade más leña al fuego en una semana ya cargada de polémicas para Polo Polo, que se encuentra en el centro de la atención mediática por sus acciones y declaraciones. La interacción entre Lázaro y Polo Polo ha generado interés tanto por el contexto político como por la naturaleza personal de la revelación. Vale la pena mencionar que, hasta el momento, Miguel Polo Polo no se ha pronunciado al respecto.

Valentino Lázaro perdió en las votaciones para ingresar a ‘La casa de los famosos’

De otro lado, Valentino Lázaro compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo recibido durante la semana de votaciones para entrar a La casa de los famosos Colombia 2025. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logró obtener los votos necesarios para ser parte del reality, según información proporcionada.

El resultado de las votaciones reveló que Emiro Navarro fue el segundo participante seleccionado para la segunda temporada del programa. Valentino, que había manifestado su deseo de ingresar al reality para aportar comedia y entretenimiento, reaccionó el resultado felicitando a Emiro.

Valentino expresó su gratitud hacia sus seguidores y también respondió a las críticas recibidas durante el proceso de votación. En su mensaje, mencionó que los niños y los animales se sienten atraídos por él, y que las personas mayores disfrutan de contarle sus historias, dejando claro que las opiniones negativas no le afectan.

El joven se describe a sí mismo como un creador de contenido “picante”, interesado en las verdades sin filtro y poco tolerante con las personas hipócritas. Antes de conocer el resultado de las votaciones, había declarado que, de ganar el programa, repartiría el premio entre su madre y su hermana; ya que, desde el fallecimiento de su padre, él se considera el “hombre de la casa”.