Andrea Petro aclaró cómo es su relación con Day Vásquez y con su hermano Nicolás Petro: “Actualmente no hablo con mi hermano”

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, reveló detalles sobre su relación con su hermano Nicolás Petro Burgos durante una entrevista con la revista Semana.

El hijo del jefe de Estado enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, escándalo que señaló directamente la campaña presidencial que llevó a su padre a la Casa de Nariño.

La economista de profesión expresó su tristeza por la situación de su hermano, a quien acusó de traicionar a su padre. Durante su intervención, Andrea Petro expresó su punto de vista sobre los eventos que han rodeado a su familia en medio del 2024.

“Si es inocente, que demuestre su inocencia, igual se le va a apoyar. Y si no es inocente, pues así son las cosas”, señaló Andrea respecto al proceso judicial que enfrenta Petro Burgos.

Fue así como la hija del mandatario nacional afirmó que no volvió a tener ningún tipo de diálogo con Nicolás: “No tenemos ningún contacto, yo actualmente no hablo con mi hermano”, detalló al medio mencionado.

De igual manera, Andrea Petro enfatizó el dolor en medio de todo el caso de corrupción que involucra al exdiputado del Atlántico: “A me dolió, yo di una posición y lo hice de manera acelerada, admito, porque me dolió muchísimo y porque nosotros conocemos muy bien toda la carrera política de mi papá, todo lo que ha sufrido, todo lo que vivido, todo lo que hemos sufrido nosotros como familia, lo que hemos sacrificado como para hacer eso”.

La economista sintió esta situación como una traición, una puñalada en la espalda a su padre “por todo lo que han hecho, por todo lo que ha luchado, por todos sus discursos de anticorrupción. Él (Gustavo Petro) no es una persona corrupta, entonces a mí me duele mucho porque es por mi papá”, agregó.

En cuánto al sufrimiento del presidente Petro, su hija mayor aseguró para el medio mencionado que ls situación “es difícil, como familia es muy difícil, es su hijo y él quiere a su hijo. Cuando ya eres presidente de la República es aún más difícil, cuando eres una persona pública estás expuesta y es aún peor”.

De esta manera, Andrea señaló que continúa a la expectativa ante el proceso judicial en contra de su hermano Nicolás: “Es la justicia la que debe decir. Para nosotros el golpe ya fue como familia por estar en el huracán de la opinión pública también. Eso está en manos de la justicia y se respetará lo que decida la justicia, así de sencillo”.

Relación con Day Vásquez

En medio de la entrevista que concedió a la revista Semana, Andrea Petro reveló que luego de todo el escándalo se alejó de muchas personas, incluyendo a su excuñada Day Vásquez. “Yo no sé si todo el mundo se dio cuenta, pero cuando salió el escándalo yo me alejé de todos, de Day, me alejé de Nicolás, me alejé de todo el mundo y entré una depresión bastante fuerte que me duró tres meses”.

En ese momento, la hija mayor del presidente Petro estaba en Colombia y contó que fue una experiencia muy dura, por lo que decidió alejarse de la expareja de su hermano Nicolás: “por obvias razones, por más que tuviera una relación de amistad con Day, yo me alejé también de ella porque ella también estaba salpicada en el asunto y yo no me quería involucrar con eso, ni que me involucraran”.

Finalmente, Andrea Petro mencionó al medio que sostiene una “amistad” con Vásquez, en medio del proceso que continúa vigente ante la justicia. “Más allá de la amistad, no hay nada más y contrario a que la gente diga o critique que es mi papá el que me manda a mí para tenerla callada, y no, para nada. Ella y yo tenemos conversaciones de índole personal, normales de dos amigas”, concluyó.