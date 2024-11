Acalorado agarrón entre Ariel Ávila y Efraín Cepeda se registró tras anular votación para magistrado: “A mí no me acuse”

Un error en el conteo de votos causó la anulación de la elección del magistrado, llevando a una fuerte discusión entre los senadores Ariel Ávila y Efraín Cepeda - crédito Canal Congreso/YouTube

La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional vivió un episodio tenso y polémico durante la sesión plenaria del Senado, luego de que un voto extra fuera encontrado en la urna de votación, lo que derivó en la invalidación del proceso. La situación obligó a la suspensión de la sesión por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda, lo que desató una acalorada discusión entre varios senadores, especialmente el congresista Ariel Ávila, del partido Verde, que se encaró con el senador del Partido Conservador.

El altercado comenzó cuando el número de votos registrados no coincidió con la cantidad de senadores presentes en la sala. Mientras 102 senadores habían emitido su voto, el conteo reflejó 103 papeletas. Este error provocó la invalidación inmediata de la votación, que había resultado en un empate entre los candidatos Miguel Efraín Polo, apoyado por sectores cercanos al presidente Petro, y Claudia Dangod, respaldada por la oposición, ambos con 50 votos.

La controversia se intensificó cuando el presidente del Senado, al tomar la decisión de suspender la sesión para revisar las cámaras y corregir el procedimiento, fue increpado por Ariel Ávila.

Mientras todo esto ocurría, el presidente del Senado trataba de justificar la suspensión: “Se ha hablado de fraude, de revisión de cámaras, de que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Para dar las garantías se revisarán cámaras, se van a hacer nuevos tarjetones, se va a poner un cubículo (...) se levanta la sesión”, expresó Cepeda ante la plenaria.

La votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue invalidada por un voto extra; situación que desencadenó una confrontación entre los senadores Ávila y Cepeda - crédito Canal Congreso/YouTube

El congresista Verde subió hasta donde se encontraba Cepeda, iniciando un intercambio de palabras que rápidamente se tornó acalorado, pero poco se logró escuchar, pues los micrófonos de la plenaria se apagaban y encendían a medida que ambos políticos discutían.

Durante el intercambio de acusaciones, Cepeda replicó a Ávila: “A mí no me acuse de eso (...)”. Mientras se levantaba del atril, lanzó varios comentarios, visiblemente molesto y gesticulando, con el micrófono apagado. En ese momento, alguien lo tomó del hombro para calmarlo y hacer que regresara a su asiento; este breve episodio generó diversas reacciones en la comunidad virtual.

Como se indicó previamente, apenas se puede escuchar lo ocurrido, pero lo que es claro es que el senador de Alianza Verde no dudó en compartir su versión del incidente desde la perspectiva de quien estaba presente, a través de la red social X. Aunque no se oyen palabras claras, solo los gritos de algunos congresistas, él aseguró que fue víctima de varios insultos y groserías.

“Este es el momento en el que @EfrainCepeda se levanta, me increpa y me insulta con groserías, todo porque yo no me presté para las marrullas que ocurrieron hoy en la Plenaria. ¿Quién sanciona al presidente del Senado cuando es él quien me falta al respeto? ‘Artículo 73 de la Ley Quinta’”, publicó el congresista.

Ariel Ávila denunció que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, lo había insultado en plenaria - crédito @ArielAnaliza/X

Muchos usuarios de la plataforma reaccionaron y destacaron que: “No más fechorías con esos de la ultraderecha amañada. Demandarlo o lo que sea necesario, además de una lección social”; “Políticos deben ser capacitados en manejo de la inteligencia emocional”; “Aparecieron más votos que congresistas, y dizque respeten”.

¿Qué dice la ley a la que se refirió Ariel Ávila?

El artículo 73 de la Ley Quinta establece las sanciones que se aplicarán a los congresistas que falten al respeto a la corporación o a sus miembros.

Las sanciones, determinadas por el presidente según la gravedad de la falta, incluyen desde un simple llamado al orden hasta la suspensión del derecho a intervenir en los debates por un periodo de hasta un mes. Entre las medidas también se encuentra la declaración pública de la infracción y la suspensión en el ejercicio de la palabra. La aplicación de estas sanciones busca mantener el orden y el respeto dentro del Congreso.