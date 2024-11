Marcela Reyes confirmó su separación de B-King tras meses de rumores: “Finalmente, no fue para toda la vida”

En una reciente entrevista, Marcela Reyes expresó los desafíos de su ruptura con B-King, destacando que el proceso ha sido especialmente complejo debido al amor que aún sienten - crédito notifamosoos / Instagram

Marcela Reyes, reconocida DJ y creadora de contenido colombiana, confirmó su separación de B-King, su esposo, tras meses de especulaciones en redes sociales. En una entrevista reciente con Los 40, Reyes compartió que la decisión de poner fin a su matrimonio no fue sencilla, ya que siempre había imaginado que sería para toda la vida.

La noticia de la separación de la influenciadora y B-King había sido objeto de rumores durante meses, pero Reyes no había abordado el tema públicamente hasta ahora. En la entrevista, La reina de la guaracha, como la conocen sus fanáticos, expresó que, aunque se muestra fuerte en sus redes sociales, el proceso ha sido complicado.

“Hace unos meses, sí, estoy separada. A mí porque me ven en redes sociales parada, pero también fue algo difícil. Me casé pensando que iba a ser para toda la vida, he tenido dos hogares y en mis dos hogares he pensado que era para toda la vida porque soy súper de familia”, comentó, subrayando su deseo de estabilidad familiar.

Marcela Reyes confirmó su separación de B-King en una entrevista reciente - crédito @bkingoficial @marcelareyes / Instagram

Reyes también mencionó que, a pesar de la separación, aún existía amor entre ellos, lo que hizo que la decisión fuera aún más difícil. “No me gusta estar soltera, ni me gusta que me piropeen, no me siento cómoda, me gusta la estabilidad y bueno, finalmente no fue para toda la vida, no sé Dios que me tenga, también ha sido un momento difícil porque una separación no es fácil, más cuando tú te vas cuando hay amor. Una cosa es si uno se va cuando ya no hay amor, pero otra cuando uno se va dejando una relación aun amando a una persona, por eso no fue fácil”, explicó.

La DJ, conocida por su contenido sobre estilo de vida y proyectos personales, ha preferido no hablar del tema en sus redes sociales, aunque admite que no le gusta estar soltera y que prefiere la estabilidad en sus relaciones. A pesar de los desafíos, Reyes continúa enfocándose en su carrera y en su papel como madre.

Marcela Reyes se pronunció sobre el violento incidente que involucró a Exotic DJ en Cali

Durante la misma entrevista, Marcela Reyes compartió detalles sobre el incidente en el que su exnovio, Exotic DJ, resultó gravemente herido durante un tiroteo en un motel de Cali. En una charla con Impresentables, Reyes desmintió rumores y aclaró que el suceso no fue un atentado dirigido, sino el resultado de una riña interna en una fiesta.

Marcela Reyes desmintió en una entrevista que el tiroteo fue un atentado dirigido a Exotic DJ - crédito Instagram

Daniel Alejandro Salinas, conocido artísticamente como Exotic DJ, sufrió heridas de gravedad tras recibir varios disparos. De acuerdo con la creadora de contenido, quien habló desde Miami durante la semana de la música por los premios Latin Grammy, el DJ estaba realizando una presentación en una mini gira en Cali cuando ocurrió el incidente. Reyes enfatizó que las especulaciones sobre un ataque premeditado son falsas y que el tiroteo se originó dentro de la fiesta.

“Esto fue una riña interna, intercambio de balas, de disparos, había muchas armas. Se han dicho una cantidad de cosas: que Dubai, qué relojes, que el papá, todo eso es falso. Él estaba presentando su show, estaba en una mini gira en Cali, se estaba presentando”, expresó.

El estado de salud de Exotic DJ es crítico, y han circulado numerosas noticias falsas sobre su condición. Reyes desmintió rumores sobre supuestas operaciones quirúrgicas extremas y aseguró que Salinas se encuentra en Bogotá, luchando por su recuperación. En cuanto a su hijo, Valentino, Reyes explicó que le han dicho que su padre tiene un dolor de cabeza, y el niño envía audios orando por su recuperación.

La DJ expresó su deseo de apoyar al padre de su hijo, dejando atrás diferencias - crédito montaje @exoticdj @marcelareyes/ Instagram

Reyes también expresó su disposición a apoyar al padre de su hijo, dejando atrás diferencias pasadas. Afirmó que su prioridad es proteger a su hijo y que está comprometida a brindar apoyo a las personas cercanas a ella.