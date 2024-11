Día Mundial de la Diabetes: Colombia enfrenta una crisis creciente, que aumenta la mortalidad

Cada 14 de noviembre, el mundo resalta la grave situación de la diabetes en el Día Mundial - crédito Secretaría de Salud

El 14 de noviembre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca concienciar sobre la creciente epidemia de esta enfermedad crónica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes (FID), la diabetes afecta a millones de personas en todo el mundo, y en Colombia la situación es alarmante.

De acuerdo con datos oficiales del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2022, la diabetes fue la octava causa de mortalidad en el país y la quinta en años de vida ajustados por discapacidad, según

Además, precisan que la diabetes, una enfermedad que se manifiesta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no la utiliza adecuadamente, puede llevar a complicaciones graves si no se trata a tiempo. Dichas complicaciones incluyen problemas en el corazón, los riñones, los ojos y los nervios.

La detección temprana es crucial para controlar sus efectos, como lo explica la directora del programa de salud de la Universidad ECCI, Jannett Zamora Valencia, destaca la importancia de realizar chequeos periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo como antecedentes familiares, sobrepeso u obesidad.

Adoptar un estilo de vida saludable es fundamental para prevenir la diabetes. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física regularmente y evitar el consumo de tabaco y alcohol son medidas clave para reducir el riesgo. La campaña “Cuídate, de Corazón”, promovida por el Ministerio de Salud, anima a las personas a ser conscientes de sus hábitos y a realizar exámenes médicos periódicos para monitorear su salud.

En 2023, Colombia registró 7.859 muertes por diabetes demuestran su impacto - crédito Secretaría de Salud

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud se sumó a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, subrayando la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el control adecuado de esa enfermedad. Según el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño, la diabetes no tratada adecuadamente puede generar complicaciones graves en órganos vitales, aumentando el riesgo de enfermedades cerebrovasculares y cardíacas.

“Es fundamental destacar que muchas personas con esta enfermedad no están diagnosticadas. Por esto, se recomienda realizar chequeos periódicos de glucosa, especialmente en personas con factores de riesgo como antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso, hipertensión o edades superiores a los 45 años”, puntualizó Fernández.

Si bien para el experto la enfermedad no tiene cura, el control adecuado puede mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones graves. Por ende, la entidad compartió las siguientes para quienes están en riesgo o ya han sido diagnosticados con la enfermedad:

Realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria.

Mantener una alimentación balanceada, priorizando frutas y verduras.

Reducir el consumo de alimentos procesados, azúcares y grasas saturadas.

Evitar el consumo de tabaco, alcohol y vapeadores.

Mantener un peso saludable y controlar el perímetro abdominal.

Chequeos periódicos son vitales para personas con riesgo de desarrollar diabetes - crédito Secretaría de Salud

Es importante destacar que, en Colombia, alrededor de 1.8 millones de personas viven con diabetes, con una prevalencia cercana al 8%, según la Cuenta de Alto Costo. Ese número aumenta con la edad, alcanzando un 24.4% en personas de 75 a 79 años. En 2023, se registraron 7.859 muertes por diabetes en el país. En Bogotá, la prevalencia de diabetes es del 11% en la población adulta, y se reportaron 349 defunciones, con una tasa de mortalidad de 8,49 muertes por cada 100.000 personas entre 30 y 70 años.

Destacando lo señalado por los expertos, la tecnología también juega un papel importante en el manejo de la diabetes. Los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa han facilitado el seguimiento de los niveles de azúcar en sangre, permitiendo un control más preciso de la salud de los pacientes. “En la Universidad ECCI creemos en el potencial de la tecnología para mejorar la calidad de vida de los pacientes”, afirmó la directora del programa de salud de la Universidad.

Finalmente, la campaña ‘Cuídate, de Corazón’ también enfatiza el apoyo a las mujeres, quienes representaron el 59% de los casos de diabetes en Colombia en 2022, promoviendo espacios seguros para la práctica de actividad física y la adquisición de hábitos saludables.