Angélica Lozano celebró la prohibición del matrimonioinfantil en Colombia: “Son niñas, no esposas”

En la tarde del miércoles 13 de noviembre de 2024, en medio de los debates que se llevan a cabo en el Senado de la República, se aprobó el proyecto de ley propuesto por los congresistas Karen Juliana López Salazar, Jennifer Pedraza Sandoval, Leider Alexandra Vásquez Ochoa, John Jairo González Agudelo, María Fernanda Carrascal Rojas y Juan Carlos Vargas Soler, según se lee en la página del Congreso de la República.

Este proyecto, también llamado “Son Niñas, No Esposas” buscaba que se prohíba el matrimonio con menores de 14 años de edad en Colombia y se obligue a obtener un documento legal cuando las bodas se registren entre jóvenes entre los 15 y 17 años. El documento, que venía de ser aprobado en tercera instancia el 14 de agosto de 2024, está a punto de convertirse en ley a espera de la conciliación final y la sanción presidencial.

Este proyecto, que lleva más de nueve intentos en el Senado de la República, parece que por fin tendrá luz. Y es que desde el 2007 se ha propuesto la prohibición de llevar a cabo bodas con menores de edad en el territorio nacional. Este hecho afecta sobre todo a niñas. Según datos de Unicef, Colombia ocupa el puesto 20 a nivel global con respecto a menores casadas antes de cumplir 15 años. En la región ocupa el onceavo escaño.

Con la aprobación del articulado propuesto, se modificaría el artículo 116 del Código Civil, según se lee en el documento legal, con el fin de que solo puedan casarse personas con la mayoría de edad establecida en el país, 18 años. En la actualidad, dicho artículo dice: “Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente”. En la propuesta quedaría de la siguiente forma: artículo 116. Tendrán capacidad para contraer matrimonio solamente las personas mayores de 18 años.

Esta ley también busca cambiar el artículo 117 del Código Civil, que asegura que los menores de edad no pueden contraer matrimonio sin el permiso de sus padres naturales. Sobre este aspecto, la congresista Jennifer Pedraza dijo a Volcánicas, en su momento, que esta permisividad le daba vía libre a los “hogares que utilizan a las niñas y niños como moneda de cambio. En ese sentido, por eso es tan importante que el Estado colombiano dé un mensaje muy claro a la sociedad que en Colombia no se permiten y no se avalan las uniones tempranas y los matrimonios que vinculen a menores de edad”.

Reacción de Angélica Lozano ante aprobación de la ley ‘Son niñas, no esposas’

Ante la aprobación de este proyecto, que también busca proteger los derechos de los menores desde otros aspectos y no solo en el ámbito mencionado en el presente artículo, la congresista del Partido Verde Angélica Lozano, compartió por sus redes sociales la felicidad que le generaba que este documento se hubiera aprobado. En la actualización, donde subió una imagen con sus colegas Jennifer Pedraza, Carolina Giraldo y Alejandra Vásquez en la que decía que había sido un proceso arduo.

Según sus palabras, “¡Lo logramos!!! Fuerte e intenso debate por dos proposiciones que logramos a voto limpio no se incluyeran: Meter alusión a aborto que nada tiene que ver en el proyecto y no se concerta ni negocia con comunidades indígenas que puedan seguirse realizando matrimonios y uniones de hecho con niñas y menores de 18 años”.

En la publicación aprovechó para felicitar a las mujeres encargadas del proyecto, “Tesas Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez y Carolina Giraldo Botero”. Tampoco olvidó a Henríquez, que hizo parte de la propuesta.

