Por la canción ‘+57′, la Defensoría del Pueblo envió carta a los cantantes: “La música también es lo que queremos y soñamos ver”

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, alzó su voz en medio de la controversia generada por la canción +57, lanzada el jueves 7 de noviembre. En los cinco días posteriores a su debut, la polémica en torno a su letra sigue creciendo, generando un debate nacional sobre la responsabilidad de los artistas en los mensajes que transmiten a través de su música.

En una carta dirigida a los artistas involucrados, entre ellos Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, DFZM y Blessd, la funcionaria les instó a reflexionar sobre el contenido de sus letras, especialmente en lo que respecta a la normalización de conductas perjudiciales como el consumo de sustancias y el abuso, así como la cosificación de las mujeres.

La misiva de la Defensora del Pueblo destaca la influencia que estos artistas tienen sobre sus seguidores, especialmente los jóvenes, por lo que desde el organismo de control les pidió que consideren el impacto social de sus canciones.

En primera instancia, la líder del órgano de control señaló a los cantantes ser portadores, voceros y vocera, “de una cultura en la que estamos inmersos, de rasgos que nos describen, que nos pueden identificar en muchos aspectos”.

Es así que la funcionaria explicó que la canción no solo se difunde en Colombia, sino también es exportada fuera las fronteras, por lo que indicó que “ustedes son referentes y líderes para millones de personas. Y justamente por su influencia y éxito tienen una responsabilidad y también la posibilidad de elegir qué rasgos de esa cultura destacan”.

Entre líneas seguidas, Iris Ortiz explicó que la canción que se escribió y difundió “reproduce una forma de ver la vida y de vivir la fiesta que no solo no es constructiva, sino que simula una liberación que en realidad está sometida a un esquema machista y violento”.

La Defensora indicó que la pieza musical ”habla de una mujer que, aunque ‘tiene dueño’ se escapa. Olvida que las mujeres no deberíamos de tener dueño porque eso nos vuelve objetos y que no deberíamos tener por qué escapar de nadie”.

En otro aparte de la carta se manifiesta que Medellín, de donde son la mayoría de artistas, como una de las ciudades más turísticas de Colombia, también se ha convertido en lugar para la explotación, no solo contra las mujeres, sino infantil, con fines comerciales. “Esta explotación se acentúa por el turismo de extranjeros que vienen a nuestro país a rumbas de drogas y alcohol desaforado”, reveló.

Por esta razón, la funcionaria no dudo en señalar que los turistas no vienen a pagar con su moneda “lo que consideran una aventura en la que se usa sexualmente a las niñas y mujeres bajo la idea de que el dinero lo puede pagar todo, inclusive su cuerpo. Esto no es libertad sexual, es explotación sexual”, estableció la misiva.