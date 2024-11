Cathy Juvinao afirmó que los gobiernos “no han hecho nada” por el Chocó

Catherine Juvinao arremetió contra el Gobierno por no "hacer nada" para ayudar a Chocó - crédito Germán Forero/Prensa de Juvinao - @DefensoriaCol/X

La representante a la cámara por Bogotá Catherine Juvinao Clavijo, publicó por medio de X la “rabia” que le genera la actual situación que pasa el departamento del Chocó, por causa del fenómeno de la niña que afecta a diferentes regiones del país. Solo en el departamento limítrofe con Panamá se registran más de 40.000 familias afectadas en 25 municipios, según el comité departamental de Gestión del Riesgo de Chocó. Estas personas no solo perdieron sus enseres, también fueron testigos de la muerte de animales de cría y el daño en espacios de cultivo, confirmó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

Y es que las inundaciones no solo se deben al actual fenómeno de la niña que se presenta fuerte este año, sino que el departamento también se ha visto afectado por las lluvias que generó el paso de la entonces tormenta tropical Rafael y que también generó complicaciones en La Guajira, Antioquia, Bolívar, Atlántico, Santander e incluso Cundinamarca.

Catherine Juvinao rechazó el olvido al que está sometido Chocó por parte de los gobiernos - crédito Germán Forero

Catherine Juvinao es reconocida por su oposición al actual Gobierno, en especial por diferentes proyectos que ha propuesto la presidencia en los dos años que Gustavo Petro ha sido primer mandatario de Colombia. La comunicadora criticó en X a todos los gobiernos que en la actualidad están en el poder por ignorar al departamento del Chocó, en especial a la actual presidencia. La también congresista inició su actualización cuestionando la importancia que le dan quienes están en el poder al departamento mencionado.

Según escribió Juvinao: “Quisiera entender por qué a ningún gobierno en este país le importa el Chocó. Dos años del gobierno del ‘cambio’ y tampoco han hecho NADA”. También escribió que la actual situación por la que pasa esta parte del país es algo que se sabía pasaría y que; por lo tanto, no hubo acciones preventivas para evitarlo: “Todos prometen, ninguno hace. Una tragedia cantada año tras año. Los alcaldes municipales implorando lo básico”. Su publicación terminó afirmando que le causaba “dolor y rabia” la situación.

La congresista afirmó que el Chocó está olvidado por los gobiernos - crédito @CathyJuvinao/X

La congresista también ha criticado las acciones que ha llevado a cabo la Ungrd luego de los cientos de daños registrados en diferentes partes del país por las lluvias. En este caso criticó a la directora del Ideam, Yolanda González Hernández, porque “disfrazó de proactividad” la acción del gobierno ante la actual crisis natural. Según reclamó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, no respondió a tiempo sobre el plan de preparación para la temporada de lluvias que vive el país en la actualidad: “La directora del IDEAM disfraza de ‘proactividad’ lo que no es más que negligencia e improvisación. En todo el año Ungrd no quiso responder sobre el plan nacional de preparación para la segunda temporada de lluvias 2024. ¿Ahora corren tras la tragedia y tenemos que agradecer?”.

La congresista criticó las acciones de la Ungrd luego de los daños registrados en el país - crédito @CathyJuvinao

En otra de sus actualizaciones también afirmó que las acciones de la Ungrd no se han llevado a cabo y que le “excusa” ha sido “que como Olmedo se la robó toda ya no tienen plata para atender la ola invernal”, haciendo referencia al plan mencionado anteriormente.

Cabe destacar que por medio de una rueda de prensa el mandatario aseguró que el país entraba en Estado Nacional de Desastre por cuenta de esta situación, lo que le “Permite trasladar recursos de la Nación a las regiones que están siendo víctimas de las emergencias climáticas”. Estos recursos irán dirigidos al Chocó, la Alta Guajira y Bogotá. No obstante, también dejó claro que pueden registrarse más damnificados por la actual temporada de lluvias.

Finalmente, presidencia confirmó que las operaciones logísticas comenzarán a ejecutarse desde el 12 de noviembre, para que más de 10.000 familias sean atendidas con kits de aseo, de cocina y alimentos no perecederos.