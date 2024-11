Andrea Petro ‘sacó las uñas’ en defensa de su padre, presidente de Colombia, por gobernar desde Twitter: “Dejénlo”

Andrea Petro, hija del presidente de Colombia, defendió a su padre de la manera en que usa sus redes sociales - crédito @infopresidencia/X - @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro Herrán, hija mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, compartió su perspectiva sobre varios aspectos de la vida política de su padre y su impacto personal, desde su rol en las redes sociales hasta las controversias familiares que marcan su trayectoria. En un tono sincero y a menudo crítico, la mujer de 33 años abordó las difíciles experiencias que enfrenta como miembro de la familia presidencial, al tiempo que se desahogó sobre los desafíos de vivir a la sombra de la figura pública de su padre.

Durante una entrevista para el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, Andrea hizo reflexión sobre cómo el uso de la plataforma Twitter, que actualmente cambio su razón social a X, por parte de su padre, que fue objeto de numerosas críticas por su estilo de gobernanza directo a través de las redes sociales, afecta profundamente a su familia.

En particular, Andrea relató un episodio doloroso que vivió tras el anuncio público del nacimiento de su hija, cuando su padre compartió la noticia en dicha red social: “Mi papá había cometido el error de publicar que su primera nieta había nacido y yo tuve acceso al teléfono y miré los comentarios de la gente. ‘Ay, que se muera esa niña; que qué vergüenza, ese papá; ese abuelo asesino’. Fue un golpe duro, me dolió mucho el odio de la gente”, confesó, al mostrar cómo la exposición pública a través de las redes sociales puede tener consecuencias devastadoras para los miembros de su familia.

Andrea Petro no dudó en señalar cómo los ataques en redes sociales a su padre y a su familia le han causado dolor - crédito @andreapetro91/Instagram

La empresaria también expresó sus opiniones sobre el gobierno de su padre, especialmente sobre su estilo de comunicación a través de X. A pesar de las críticas que este estilo recibe, Andrea defendió la forma en que su padre emplea para comunicarse con el país, aunque reconoció que esta modalidad provocó tensiones dentro de su familia.

“Es su modo de comunicación. Es tanto así que él dirige al país a través de Twitter, y ya, pero toca respetarle eso, déjenlo”, señaló, al dejar claro que, aunque puede ser difícil vivir bajo la lupa pública, el respeto por su padre y sus decisiones políticas sigue siendo importante para ella.

Es relevante señalar que, aunque Andrea Petro menciona que esta es la forma en que su padre, el presidente, elige comunicarse, este enfoque es polémico. El presidente es “crucificado” por la oposición porque suele pronunciarse únicamente sobre los temas que le interesan, sin abordar de manera amplia las problemáticas sociales o de seguridad del país. Por ejemplo, rara vez se expresa sobre masacres, delitos o problemas en el sistema de salud; sin embargo, no duda en utilizar sus declaraciones para atacar a quienes no comparten su visión, como ocurrió con las periodistas colombianas a las que llamó “muñecas de la mafia”. Ante este comentario, su hija expresó que “ahí sí se pasó”.

Andrea Petro habló sobre la libertad que le dio su padre para formar su propio pensamiento - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La hija del presidente se presentó como la “rebelde” dentro de la familia, que, aunque siente un gran amor por su padre, no duda en señalar sus errores. Además, resaltó que disfruta discutir temas políticos, como el capitalismo, y otros asuntos que a su padre le parecen incomprensibles, no obstante aclaró que estas conversaciones siempre ocurren en tono de broma familiar.

¿Cómo es la relación de Verónica Alcocer con los hijos de Gustavo Petro?

En la entrevista con el medio mencionado también se abordó la compleja relación de Gustavo Petro con su familia y cómo la figura de su padre influyó en su vida. Andrea mencionó que fue la primera hija que su padre crio, dado que su hermano mayor, Nicolás, nació cuando Petro estaba en prisión.

Es importante señalar que Nicolás Petro Burgos está siendo investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que se revelara que presuntamente recibió dinero ilegal durante la campaña presidencial de su padre en 2022. Cuando se dio a conocer la noticia, el presidente se desentendió del asunto, asegurando a través de sus redes sociales que no lo había criado, de allí el comentario de la joven.

Andrea Petro destacó la importancia de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, en la unidad de su familia - crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea comentó sobre la llegada de Verónica Alcocer a sus vidas, que es la primera dama de Colombia y la tercera esposa de Gustavo Petro. A través de esta relación, nacieron Sofía y Antonella, y Nicolás, hijo de Alcocer, que adoptó el apellido Petro. La hija mayor del jefe de Estado destacó que, gracias a ella, la familia se mantuvo muy unida entre los hermanos.

“Cuando Verónica llegó, nos trató muy bien nunca se impuso como ‘voy a reemplazar a tu mamá’ jamás, antes era ella la que le decía a mi papá ‘tienes que estar más presente; no se te olvide el cumpleaños; no se te olvide esto; vamos a salir todos los niños juntos; vamos a ir a un parque’ ella era la que organizaba eso. Mi papá para eso no es bueno, entonces gracias a Verónica, digamos que nosotros todos crecimos como hermanos, somos seis, como hermanos, no tenemos esa noción de medio hermano, no, es mi hermano de sangre”, dijo Andrea Petro.

Pero ¿qué relación tiene Andrea con Nicolás Petro Burgos?

El conflicto y las tensiones dentro de la familia Petro también se reflejan en las declaraciones de Andrea sobre las acusaciones de corrupción que envolvieron a su hermano Nicolás. En un momento particularmente directo, la empresaria expresó su enojo por las críticas y dijo que no podía permitir que su familia fuera responsabilizada colectivamente por las acciones de un solo miembro.

“No nos metan a todos en un mismo costal”, afirmó, refiriéndose a las acusaciones de lavado de activos que pesan sobre su hermano.

Andrea Petro se mostró firme al defender a su familia frente a las acusaciones de corrupción que afectan a su hermano Nicolás - crédito @andreapetro91/Instagram - redes sociales

“Se lo dije a él: ‘¿Cómo vas a hacer eso con mi papá?’. Ahora hay que darle el beneficio de la duda. Si él demuestra que es inocente, pues demuéstralo, pero ‘¿Tú como putas le vas a hacer eso mi papá?’ Entonces, yo fui impulsiva e hice un tuit. Él es un adulto. Toma sus decisiones solo, es mi papá el que está detrás (recibiendo críticas), no somos todos nosotros. No es que la familia haga sus decisiones, él es un adulto y debe asumir su responsabilidad. Ya están diciendo que todos los hijos son iguales y si no es cierto, pues defiéndete. Lo que hizo papá fue lo más responsable que pudo haber hecho, dijo lo debido a la Fiscalía, que investiguen a mi hermano y a mi hijo y que demuestren que si son inocentes, son inocentes”, concluyó la joven.