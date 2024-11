Petro: “¿Qué quiere que se oculte el fiscal Barbosa, experto en impunidades y encubrimientos de gran monta?”

Francisco Barbosa y Gustavo Petro volvieron a pelear, ahora por investigaciones a Registraduría - crédito montaje Infobae (Presidencia y Colprensa)

En la mañana del 10 de noviembre el presidente Gustavo Petro se refirió a las más recientes declaraciones de Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio y una de las funcionarias más cercanas a la línea ideológica del primer mandatario. Rusinque habló de las investigaciones a funcionarios de la Registraduría, proceso criticado por opositores entre quienes se cuenta el exfiscal Francisco Barbosa.

“¿Por qué algunos sectores políticos y de la prensa, al lado de Barbosa, no quieren que la Superintendencia cumpla su función constitucional en la contratación de la registraduría? Aquí se explica la función constitucional de la Superintendencia de Industria y Comercio”, escribió en X el presidente colombiano.

Barbosa se había pronunciado sobre el anuncio de la SIC para la mencionada investigación. A través de X señaló que se siente identificado con Hernán Penagos, registrador nacional, porque, según él, también ha sido víctima de supuesta persecución política por parte de la Casa de Nariño.

“Como fiscal general de la Nación viví en carne propia el ensañamiento del gobierno de Gustavo Petro contra la Fiscalía General porque no nos plegamos a sus caprichos. Por eso me solidarizo con el Registrador Nacional, Hernán Penagos, por este ataque del gobierno contra la democracia de Colombia. Tanto hablar del golpe blando, para que sea Gustavo Petro y su gobierno quien termine dando ropaje jurídico a un intento de golpe a uno de los engranajes del sistema electoral. No dejaremos solo al Registrador. Hay que rodearlo para que con la institucionalidad y la Constitución del 1991 defienda la objetividad del resultado electoral de 2026″, escribió el exfiscal en la red social.

Cielo Rusinque defendió potestad de la SIC para investigar funcionarios públicos

La superintendente de Industria y Comercio compartió, a través de X, un video en el que habla de la potestad que tiene la entidad que dirige para hacer seguimiento de denuncias que recaigan sobre entidades públicas. En este caso se refirió a funcionarios de la Registraduría.

“He sido tratada de leguleya por quienes desprecian la ley; también de dictadora, por quienes creen que la libertad significa impunidad; hasta de jefe de una Gestapo criolla por quienes ignoran y banalizan la historia. Incluso presentadores de circos imaginarios han querido darnos clases de derecho. Quizás la visitas que más temen no son las administrativas, sino las de la verdad. Aquí les dejo entonces un video en el que les cuento lo que realmente ha sucedido, más allá de la febrilidad y frivolidad de los agentes de la desinformación”, señaló.

La funcionaria señaló que una de las facultades de la entidad es la de llevar a cabo visitas administrativas que permitan fortalecer los procesos investigativos ante posibles irregularidades. Señaló, además, que se ha construido una narrativa en la que se satanizan este tipo de visitas, provocando que sean vistas como intervenciones hostiles.

“La SIC ha recibido múltiples denuncias sobre posible corrupción en los procesos contractuales que adelantan distintas entidades del Estado, entre los que se encuentra la Registraduría. Pero, ¿cómo podríamos corroborar estas quejas sin acceso a la información? Es justamente por eso que la Superintendencia está facultada para hacer visitas administrativas. No son como las han pintado, como un escuadrón violento y equipado que tumba puertas e intimida personas. En realidad estas visitas las hacen de tres a seis funcionarios en su mayoría profesionales en derecho y economía que analizan las denuncias e identifican temas que deben ser abordados con las personas directamente implicadas en los casos”, expuso.

Rusinque, además, afirmó que esto fue lo que ocurrió en relación con la Registraduría. Allí se llevaron a cabo entrevistas para tener información sobre los procesos contractuales y laborales. La superintendente aseveró que la SIC complementa a entidades como la Contraloría y la Procuraduría en tareas de control.

“Además, la Coste Constitucional ha precisado que esto de ninguna manera ni la intimidad de los funcionarios ni el funcionamiento de las entidades. Ahora, en este caso, los funcionarios de la Registraduría se negaron a darnos acceso a la información requerida y es por eso que la SIC inició la investigación sobre la que todos hablan desde ayer”, señaló.

Con esto Rusinque hizo referencia a una investigación a nueve funcionarios de la Procuraduría para conocer las razones que llevaron a las personas a negar la información sobre compras públicas que tendrían connotaciones de corrupción y violación a la libre competencia.

La funcionario dijo que, pese a los argumentos expuestos, ha recibido críticas por ser una “mujer progresista”, recibiendo insultos y desestimaciones por parte de sectores opositores.

Rusinque dio claridad frente a las investigaciones, señalando que en sí mismas no representan una sanción, sino que son parte de un proceso administrativo, con las garantías para los funcionarios, que podrán dar sus versiones y defenderse.