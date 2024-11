En video quedó el impresionante momento en que una mujer se salvó de ser atropellada por un bus del Sitp

Así fue como se salvó una mujer de ser arrollada - crédito @PasaenBogotá/X

Ya sea por cuestiones del destino, un milagro, un ángel, por sus “reflejos”, o simplemente, como dicen popularmente, “no era su momento”, una mujer estuvo a punto de ser una de las víctimas de un grave accidente de tránsito que ocurrió en la mañana del viernes 8 de noviembre, en la localidad Antonio Nariño, en Bogotá.

El siniestro vial se habría registrado, exactamente, a las 7:31 a. m., en la carrera 19 con calle 3 Sur, cuando algunas personas transitaban por el lugar para realizar su actividades diarias; entre ellas, dos mujeres que se alcanzan a observar en un video de cámaras de seguridad del sector que detalló los momentos previos al accidente.

En un principio del video, se ve que una de las mujeres cruza la calle afanadamente, mientras que otra, en el otro extremo de la calle, hace lo propio, pero a un paso más lento. Justo en el momento que la mujer está dando los lentos pasos para lograr llegar al andén, de fondo se observa una luz que cada vez se hace más intensa, que sería la de un bus del Sitp.

El bus chocó un poste y se subió a un andén - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Fue ahí cuando en uno de los cruces, al parecer, una camioneta habría omitido el ‘pare’, por lo que chocó de manera estrepitosa al bus de servicio público. El impacto fue tal, que el vehículo se subió al andén donde justo pasaba la ciudadana. Afortunadamente, la mujer alcanza a percatarse del riesgo y adelanta tres pasos, evitando así que el Sitp la atropellara.

La emergencia fue atendida por la Secretaría de Movilidad, enviando al sitio agentes de tránsito y ambulancias para proporcionar primeros auxilios a los lesionados. Por ahora, no se tiene conocimiento del número de heridos, ni su condición de salud.

En efecto, el suceso abrió el debate entre usuarios en redes sociales, que plantean la hipótesis de que muy probablemente el responsable del siniestro haya sido el conductor del vehículo particular, mientras que otros exaltan lo que pudo tratarse de un “milagro” para la mujer.

“Según se puede observar el campero no respetó el pare, el bus va en exceso de velocidad para zona residencial y la persona que iba caminando la salvó el poste”; “Nooooo, la señora Dios mío”; “A esa señora la quieren mucho allá arriba”; “culpa de campero pero el sitp van a toda en las vias de la ciudad lo que me sorprende la señora no ve atras y pasa y sabia lo que iba a pasar y sigui como si nada”; “Pero uno coge un Sitp es para que lo lleve rápido. La culpa es del campero por no respetar el Pare (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

La mujer salió ilesa del accidente - crédito Bogotá Tránsito

Cabe señalar que, Bogotá enfrenta un desafío significativo en materia de seguridad vial, con un aumento en las víctimas mortales de accidentes de tránsito a corte de agosto de 2024. Según un informe de CityTV, la capital colombiana ha registrado un incremento en las muertes de motociclistas y peatones, superando las cifras del mismo periodo en 2023.

En el caso de los motociclistas, las cifras muestran un aumento del 2,63% en las muertes, pasando de 114 en 2023 a 117 en 2024. Los peatones también han visto un incremento del 2,13%, con 144 fallecidos en comparación con los 141 del año anterior. Sin embargo, los ciclistas son el único grupo que ha experimentado una disminución en las muertes, con un descenso del 13,95%, de 43 a 37 decesos.

El informe de CityTV destaca las vías más peligrosas de Bogotá, donde se concentra el mayor número de accidentes fatales. La Avenida Boyacá lideró la lista con 16 muertes, seguida por la Avenida Ciudad de Cali con 14 y la Avenida Ciudad de Quito con 11. Otras vías significativas incluyen la Avenida de Las Américas y la Avenida Caracas.