En Países Bajos un hombre se salvó de un atraco por ser colombiano: así relató todo en un video

En un video que rápidamente se viralizó en TikTok, un joven colombiano relató una experiencia inesperada mientras caminaba por las calles de Países Bajos. Se trata de Esteban Ramos, un joven oriundo de Bucaramanga, que explicó cómo evitó ser asaltado luego de que el presunto ladrón descubriera su nacionalidad. El incidente, narrado con humor y sorpresa, generó gran atención en las redes sociales.

Ramos, que reside en el país europeo, comenzó su relato en un tono irónico, afirmando: “No me robaron por ser colombiano. Ando ofendido”. Enseguida añadió con humor: “Que a uno no lo roben por colombiano es una falta de respeto”. Su incredulidad y sarcasmo sobre la situación resonaron entre los usuarios de la plataforma.

Todo ocurrió mientras Ramos regresaba a su casa después del trabajo; compró algo de comida rápida y caminaba despreocupado por las calles, disfrutando de la tarde y observando el paisaje. En un momento, un hombre se le acercó, aparentemente con intenciones poco amigables. El desconocido lo miró detenidamente y le preguntó en neerlandés: “allemaal goed?” (¿todo bien?).

Ramos, sin intimidarse, lo observó fijamente y, tras un breve intercambio visual, el hombre le hizo otra pregunta, esta vez en inglés: “Where are you from, man?” (¿De dónde eres?). Con tranquilidad, Ramos respondió: “I’m from Colombia” (Soy de Colombia). Para su sorpresa, ese simple dato pareció cambiar de inmediato la actitud del posible ladrón, que pasó de una mirada desafiante a una expresión de desconcierto.

Ramos describió con humor el instante en que el hombre, tras escuchar su nacionalidad, pareció cambiar radicalmente de expresión. “Su cara dio un giro completo, como si fuera uno de esos personajes de Discovery Kids que, de pronto, dicen: ‘Este tipo es muy agradable, vaya, recórcholis’”, contó, bromeando sobre la reacción del desconocido.

Al notar este cambio inesperado, Ramos, intrigado, le preguntó: “What’s happening?” (¿Qué pasa?). El hombre, evidentemente incómodo y algo sorprendido, solo atinó a disculparse: “Lo siento, hermano”. Luego, en un tono amable, le indicó que siguiera su camino sin problemas, como si nunca hubiera tenido intenciones de detenerlo, soltando una risa nerviosa.

Sin poder evitar reírse de la situación, Ramos expresó en el video su mezcla de frustración y sorpresa: “Me parece una falta de respeto que, por ser colombiano, ni siquiera hagan el intento”, comentó con ironía, señalando cómo el simple hecho de ser de Colombia resultó ser el motivo por el cual el supuesto ladrón desistió de sus intenciones. Sin embargo, también resaltó lo absurda que le pareció toda la situación, bromeando con sus seguidores sobre cómo hasta en los momentos más inesperados, ser colombiano parecía una ventaja.

Con un tono sarcástico, Ramos reflexionó sobre la seguridad de la ciudad, señalando lo irónico que era que no hubiera experimentado situaciones de adrenalina desde que vivía allí. “Aquí no pasa nada emocionante”, comentó, y explicó que, incluso residiendo en Bijlmermeer, uno de los barrios conocidos por su peligrosidad en Países Bajos, no había visto nada alarmante. “Lo único que he presenciado últimamente fue una pelea entre dos señoras, y ni siquiera eran holandesas”, bromeó.

La historia compartida por Ramos en TikTok rápidamente acumuló más de 180.000 me gustas, 3.000 comentarios y provocó un sinfín de reacciones de los usuarios, quienes comenzaron a relatar sus propias experiencias. Algunos colombianos comentaron situaciones similares con el mismo toque irónico. “Después de vivir en Colombia, todo me parece resuave”, escribió uno. Otra persona relató: “A mí tampoco me robaron porque el tipo dijo ‘paisano no roba a paisano’”. Una tercera internauta recordó un incidente con humor: “Una vez en el autobús, mi abuela le ofreció su viejo Nokia al ladrón, y él solo la miró con ternura y le dijo ‘tranquila, abuela, usted no’”.