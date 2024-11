Turismo en el Parque Los Nevados cae en picada y los comerciantes son los más afectados: esta es la razón

La medida contempla un seguimiento riguroso, con registro diario de visitantes y reportes semanales al Comité de Seguimiento para verificar el cumplimiento de las normas - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

La Gobernación de Tolima anunció la medida de pico y placa ambiental que empezó a regir desde el puente festivo de Todos Los Santos, con el fin de proteger y conservar las áreas naturales que hacen parte del Parque Los Nevados.

Ante esta situación y de acuerdo con El Tiempo, Sandra López, una comerciante de la zona comentó el mal panorama desde que se implementó la restricción vehicular, ya que gran parte de lo que debía vender tuvo que regalárselo a personas de las fincas que tienen trabajadores, para no tener que botar la comida.

Según la comerciante, estos parámetros implementados por la Gobernación de Tolima los hace ver igual de afectados como en tiempos de la pandemia covid-19. “Lo malo es que toda la semana ha estado muy solito, bajé y no había nadie. La gente piensa que es todos los días y no viene por temor a una multa. Esa decisión fue una medida tomada a la ligera y que no piensa en nosotros los comerciantes ni en el impacto que tiene para los que vivimos de esto”.

Además, afirmó que no se trata de restringir, sino de educar a las personas que visitan el recinto natural, ya que ese tipo de decisiones perjudican la economía de las personas que viven de ello: “Entendemos que hay que cuidar este ecosistema, pero falta educación, concientizar a las personas y organizar lugares estratégicos donde la gente pueda bajarse, tomar una foto y disfrutar del paisaje sin afectarlo. Porque pueden reducir el número de visitantes, pero esos 100 pueden seguir dañando el ecosistema si no son responsables. Con la medida no garantizan eso, pero sí nos sentaron otra vez; los afectados siempre terminamos siendo nosotros los comerciantes porque nadie viene a ayudarnos”, añadió.

Cabe recordar que, fue el abogado ambientalista Juan Felipe Rodríguez Vargas, el que interpuso la acción de tutela para que la Corte Suprema de Justicia tomará la decisión para la protección ambiental y control del turismo en el Parque Los Nevados.

Para la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Marcela Lozano, la medida busca un equilibrio entre la conservación ambiental y el turismo responsable. “El pico y placa ambiental para la vía Murillo-Manizales es un gran manejo de control ambiental que recibirá el Parque Nacional Natural Los Nevados. Aun así queremos recordarle a todos los turistas de la zona que las áreas alrededor de la carretera son áreas protegidas y el ingreso a ellas está completamente prohibido. Aumentamos su cuidado desde las prácticas positivas con el medio ambiente, admirando el paisaje desde los vehículos y promoviendo el cuidado necesario que merece este admirable paisaje que tenemos en nuestro departamento”, señaló Lozano.

Dinámica de la restricción vehicular

De acuerdo con la entidad ambiental, la rotación será de manera semanal, tanto en fines de semana ordinarios como en puentes festivos, lo que permitirá reducir el tránsito sin impedir las vistas majestuosas que se aprecian por el camino. Asimismo, la medida incluye excepciones para vehículos de emergencia, aquellos que transporten alimentos y vehículos turísticos tipo jeep entre Murillo y Manizales, garantizando así la atención a necesidades esenciales y promoviendo un turismo responsable.

La rotación semanal de ingreso, así como las excepciones para vehículos de emergencia, transporte de alimentos (sin carga pesada), vehículos oficiales de entes gubernamentales y jeeps turísticos entre Murillo y Manizales, garantiza que se mantenga el control vehicular sin afectar las necesidades esenciales.

“Es importante tener en cuenta las excepciones, como las ambulancias, vehículos de transporte de alimentos, no carga pesada, vehículos oficiales de entes gubernamentales, nacionales, departamentales y municipales, vehículos tipo Jeep o similares que transporten turistas entre Murillo o Manizales y el parque”, añadió Lozano; recordando la importancia de un turismo responsable, a favor de la cordillera de Los Andes y unas acciones respetuosas de los recursos naturales.

Finalmente, la medida contempla un seguimiento riguroso, con registro diario de visitantes y reportes semanales al Comité de Seguimiento para verificar el cumplimiento de las normas y cargas acordadas en cada sector, según afirma la entidad de control ambiental.