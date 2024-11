Vendedores ambulantes amenazaron a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en la carrera Séptima

Durante la campaña en la calle de la capital, funcionarios fueron amenazados por vendedores informales - crédito @DadepBogota/X

En medio de la campaña liderada por la Alcaldía de Bogotá, que incluyó una jornada de pedagogía y recuperación del espacio público sobre la carrera Séptima, se presentó un hecho de intolerancia con los funcionarios públicos.

El Distrito inició el evento en la tarde del miércoles 6 de noviembre en este corredor vial, entre las calles 11 y 24, para dar fin a la presencia de vendedores ambulantes junto con artistas callejeros en una de las vías más emblemáticas de la capital.

A través de sus redes sociales, se conoció la denuncia de la directora de Espacio Público, Lucía Bastidas, en la que gestores del Instituto para la Economía Social (Ipes) fueron amenazados por los vendedores informales de comida que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con Bastidas, a los funcionarios los amedrentaron e indicaron que “no se aparezcan de nuevo o los van a robar y matar”, contó la directora de Espacio Público.

Intolerancia con los funcionarios públicos en Bogotá - crédito@luciabastidasu/X

La funcionaria compartió un video de 19 segundos donde mostró la identidad de las dos personas quienes lanzaron estas amenazas a los gestores del Ipes.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “Eso pasa por no tener autoridad, a mí de alcalde me hacen ese chiste y les echo agua con las tanquetas hasta que les salgan agallas para respirar”; “Cómo será cuando recuperen el espacio público en la calle 140 entre avenida 9 y avenida 19″; “Así están las cosas. Malvive el centro porque el desgobierno público ha ganado demasiado terreno”; “La 7 está tomada por mafias e inmigrantes que cobran por el uso del espacio público. La anarquía en la ciudad es total”; “La séptima se volvió un desorden inmundo. Basura, ruido, no hay cómo caminar tranquilo. Y todos pueden trabajar, pero de forma organizada. Una zona que podría ser turística, es un mercado persa horrible”.

Recuperación espacio público

La Defensoría del Espacio Público (Daped) de Bogotá ha intensificado sus esfuerzos en 2024 para proteger y revitalizar los espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Denuncia de amenaza a funcionarios públicos por vendedores ambulantes - crédito @DadepBogota/X

Según la entidad, se ha propuesto recuperar más de 300.000 metros cuadrados de espacio público a lo largo del año, una meta ambiciosa que busca transformar el entorno urbano de la capital colombiana.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el operativo de recuperación conocido como “megatoma” en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy, donde se logró recuperar 13.002 metros cuadrados de espacio público. Este esfuerzo es parte de una serie de campañas que se han llevado a cabo en diversas localidades de la ciudad, con el fin de devolver estos espacios a la comunidad.

Otra intervención significativa tuvo lugar en el sector conocido como La Playa, en Ciudad Bolívar, el pasado 9 de octubre. Esta acción contó con la colaboración de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), así como de las secretarías de Salud, Ambiente y Seguridad, además de la Policía y la Alcaldía Local. Estas entidades trabajaron de manera conjunta para asegurar el éxito de la recuperación del área.

La misión de la Daped, como explicó la entidad, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá mediante la defensa eficaz del espacio público y la administración óptima del patrimonio inmobiliario de la ciudad. Además, busca fomentar una nueva cultura del espacio público que garantice su uso y disfrute colectivo, promoviendo la participación comunitaria.