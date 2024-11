Shakira aseguró que ya no cree en el amor por culpa de Gerard Piqué: “Mi visión no es la misma”

Shakira compartió cómo su ruptura con Piqué transformó su visión del amor - crédito @shakira/Instagram - Rula Rouhana/REUTERS

La cantante barranquillera Shakira ha estado en el centro de atención no solo por su carrera musical, sino también por su vida personal, especialmente después de su separación del exfutbolista español Gerard Piqué.

En una reciente entrevista con la revista GQ, la artista compartió cómo esta ruptura ha transformado su perspectiva sobre el amor y ha influido en su música.

La barranquillera confesó que el amor de pareja la defraudó y que ha perdido la confianza en los demás, un proceso de sanación que, según ella, será largo.

“Mi visión del amor no es la misma. El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!”, expresó la cantante.

La separación de Shakira y Piqué, que se hizo pública tras la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía, ha sido un cambio en la vida de la cantante.

La artista utilizó la música como una forma de sanar, afirmando que no pudo comenzar su duelo hasta que empezó a escribir canciones.

“No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto. Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”.

En la entrevista, la colombiana también reflexionó sobre el papel de la amistad en su vida, destacando que ha encontrado un gran apoyo en sus amigos, que han estado a su lado durante este difícil proceso. “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos. Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere (...) También ha habido gente que me ha traicionado, que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Me di cuenta de que esas amistades que están ahí desde hace 20 años, o incluso otras más nuevas a prueba de bala, son una recompensa de la vida. Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta, pero no ahoga”, comentó la cantante.

La música ha sido una constante en el proceso de recuperación de Shakira. La artista ha lanzado nuevos sencillos que reflejan su estado emocional, como Soltera, una canción que habla de libertad y empoderamiento femenino. Además, en el video de Monotonía, Shakira se representa a sí misma saliendo de un agujero, simbolizando su proceso de sanación y liberación emocional.

“En Monotonía, salgo caminando con un agujero en el pecho porque así me sentía. Era mi sensación física. Luego, cuando escribí la Sesión 53 con Bizarrap, es cuando me empecé a sentir liviana. Le dije: ‘Biza, siento que estoy flotando ahora mismo. Siento que he sacado un demonio”, contó la barranquillera.

A pesar de los desafíos personales, la cantante continúa enfocándose en su carrera y en su papel como madre. Además, está preparando su gira internacional y mantiene una relación cercana con sus hijos, Sasha y Milan, que son una prioridad en su vida.

“Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo. Me merezco la gira de mi vida. Estoy tirando la casa por la ventana. Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las distintas etapas de mi vida artística, hasta hoy. Será el show más largo que he hecho con la pantalla más grande y todo lo más grande que te puedas imaginar. ¡Más es más y mejor!”, expresó para el medio citado.