Jenny López respondió por qué no muestra a Jhonny Rivera: “Siempre ha sido muy polémico”

Una de las relaciones más comentadas en redes sociales es la que tienen Jhonny Rivera y Jenny López, por la diferencia de edades entre los dos.

Sin embargo, la pareja ha salido al paso a las críticas con sus publicaciones en las que dejan claro que sin importar los malos comentarios el amor prevalece por encima de todo.

Pero más allá de sortear las críticas, la pareja de artistas también decidió blindar su romance en las redes sociales, limitando las publicaciones que realizan juntos. Esto llevó a que en una dinámica de preguntas y respuestas en la cuenta de Instagram de la cantante, sus seguidores indagaran sobre el motivo por el que el intérprete de Nuestro amor no puede ser no volvió a figurar en sus post.

Si bien la relación va viento en popa, la joven cantante aseguró que no ha vuelto a subir contenido con el artista de 50 años, por los comentarios y porque “a veces uno ya no sabe qué subir”.

Agregó que por eso prefirió no volver a subir videos, fotos o historias con él porque “el tema de la relación siempre ha sido muy polémico, a veces muy chistoso porque lo replican en algunas páginas”, por lo que al leer los comentarios no se siente bien.

Y agregó sobre los comentarios que reciben en las páginas de chismes “los que no nos quieren dicen: ‘esta peladita no sabe sino estar al lado de él, ya no sabe de qué tema hablar’ … Y los que nos quieren nos dicen ‘no les paren bolas, sigan disfrutando’ y a veces también yo mejor no publico y no digo nada, pero gracias por preguntar, estamos superbién”, haciendo referencia a que sigue publicando contenido con el cantante, aunque no tan seguido como en el pasado.

Finalmente, aseguró que tomó la decisión con el fin de evitar que se hagan comentarios sin sentido, fuera de lugar sobre la relación, por lo que prefirieron mantener el romance lejos de las redes sociales.

Esto despertó nuevamente, una serie de comentarios de los internautas, quienes dejaron mensajes como: “Ella es muy linda, la verdad no sé por qué le ven lío a la diferencia de edad, cada quien encuentra el amor donde lo siente bien”; “para qué les paras bolas a los haters, sigan disfrutando juntos”; “lo importante es que sea feliz con quien quiera”; “tan linda, que viva su vida y ya”, entre otros.

El hábito que le genera problemas a Jhonny Rivera con su novia

Es común encontrar que cuando se está en una relación, alguno de los dos que integran la pareja se vean afectados por los hábitos que tiene el otro ya sea en la cama a la hora de dormir o despertar, lo meticuloso que resulta el orden o incluso, el desorden o también lo que tiene que ver con la alimentación. Este fue el caso de Jhonny Rivera y Jenny López, que parecen estar enfrentando una diatriba por una “manía” que tiene el cafetero y que está perjudicando a su pareja.

“Yo soy demasiado madrugador y a ella le cuesta mucho madrugar, por su edad. Entonces, claro, yo estoy desde muy temprano volteando y a ella le cuesta mucho adaptarse a esas madrugadas, pero a mí también me cuesta adaptarme a que duerma hasta tan tarde, eso es un tire y afloje”, explicó Rivera con el medio citado.

Los seguidores de la pareja comentaron en la publicación replicada por las páginas de chismes, que es normal que con el paso de los años el cuerpo se acostumbre a madrugar más que cuando se es joven, disfrutando más del tiempo de descanso.