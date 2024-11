Elecciones en Estados Unidos: Colombia, a la expectativa por lo que suceda entre Kamala Harris y Donald Trump

Kamala Harris o Donald Trump: uno de los dos será presidente de los Estados Unidos - crédito Jeenah Moon/REUTERS

Empezó el conteo regresivo para conocer el nuevo presidente de los Estados Unidos, entre el republicano Donald Trump, que busca su segundo mandato, y la demócrata Kamala Harris. En el contexto político actual, en el que persiste una fuerte problemática en las políticas migratorias, los conflictos bélicos en Medio Oriente y los programas sociales para la sustitución de cultivos y demás ayudas sociales, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se encuentran en toda una encrucijada.

Al respecto, Infobae Colombia habló con Cristian Rojas, profesor de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, y Miguel Camilo González, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, sobre las implicaciones en Colombia sobre lo que suceda en los comicios, que, según expertos, podrían ser los más reñidos en la historia reciente del país norteamericano; incluso, superando a lo ocurrido a lo de las elecciones del 2000.

Dos visiones sobre el posible impacto de los comicios en EE. UU.

Para Rojas, es claro que las relaciones bilaterales entre ambos países no cambiarían de manera significativa, pues en temas de cooperación, como la lucha contra el narcotráfico y el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, han recibido respaldo bipartidista en EE. UU. En este sentido, el profesor indicó que el enfoque de Donald Trump, que es más crítico de los acuerdos de libre mercado, “no va a tener modificaciones”, con respecto a Colombia.

“Trump tiene una política más aislacionista, un poco más crítica de esos acuerdos de libre mercado si no no favorecen claramente a Estados Unidos. Pero no creo que vaya a tener mucho impacto esa posición con respecto a Colombia”, vaticinó Rojas sobre lo que se viene en caso de una victoria del aspirante republicano.

A su vez, Rojas también destacó que, en caso de un triunfo de Trump, el nombramiento de un secretario de Estado como Marco Rubio, podría ser beneficioso para Colombia. Según explicó a Infobae, el representante republicano ha mostrado ser “muy atento” a los asuntos de América Latina. “Sería una Secretaría de Estado que estaría más atenta a esta región y conoce muy bien Colombia. Entonces ahí podrá ver de pronto más atención a al país”, afirmó.

No obstante, agregó que los primeros dos años con el republicano al mando serían tensos debido a la coincidencia con la administración de Gustavo Petro, quien mantiene una afinidad notoria con el partido Demócrata.

Por su parte, González aportó una visión distinta al discutir un posible regreso de Trump. En su concepto, podrían surgir algunas complicaciones que podrían llevar a que se recorte, mucho más, la aprobación de ayudas hacia el gobierno colombiano. Y sugirió un posible estancamiento en la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc, y otros proyectos cruciales si los republicanos asumieran el poder.

“También la implementación de programas para la protección de la biodiversidad y hacer frente a los efectos del cambio climático. Incluso si se le añade la variable de la elección legislativa que se llevará a cabo con la elección presidencial”, expresó González.

Sobre Harris y su relación con Colombia, está convencido de que podrá ser fluida, con puntos coincidentes, “pero no necesariamente esto se podría traducir en que la aprobación de ayudas o incluso el apoyo a ciertas propuestas del presidente Petro”. A su juicio, cualquier iniciativa que cuente con el visto bueno de un gobierno demócrata estaría condicionada a una mayor vigilancia monitoreo por parte de Washington.

“Y es que seguramente habrá conversaciones y se buscarán acuerdos en términos de cómo afrontar el tema de la migración, y seguramente también entrará la variable de Venezuela o de la situación política de Venezuela dentro de esta”, expresó.

¿Cómo afrontar el tema Venezuela?

Sobre la situación en el país vecino, González encontró diferencias significativas entre un enfoque liderado por Trump y uno por Kamala Harris. Señaló que con el primero, “todas las cartas estarían sobre la mesa”, desde sanciones hasta intentos de intervenciones más directas; por el contrario, bajo una administración de la hoy vicepresidenta, el enfoque podría girar hacia “negociar para tratar de hacer desertar a ciertas figuras importantes del régimen para debilitarlo”.

“Es decir, es una suerte de transición a la fuerza la que buscaría Trump, por lo menos en términos de política exterior para la región y que tendría una total desaprobación, por lo menos, del gobierno de Petro”, precisó el académico sobre el particular.