Jessica Cediel reveló por qué apareció llorando en redes sociales: “A uno no lo preparan para esos momentos en la vida”

Jessica Cediel, presentadora de La Descarga de Caracol Televisión, causó preocupación entre sus seguidores en redes sociales, debido a que en sus historias instantaneas de Instagram publicó un video en el que se mostraba llorando y visiblemente afectada mientras se encontraba al interior de un carro en el que comentaba que estaba lidiando con un tema delicado.

La bogotana, comparado con otras situaciones en las que se muestra más abierta, en esta ocasión no dio mayores detalles, limitándose a decir que se trataba de un hecho de su vida privada. “Ay, familia, les presentó mi cara, la cara que ustedes a veces no ven, pero que también está”, mencionó en la grabación.

La modelo dejó ver que sentía rabía e impotencia por lo que estaba atravesando, contando que estaba atravesando una prueba en su vida por lo que pedía ayuda espiritual para poder superar esta situación. “También sé que del otro lado de la pantalla hay muchas personas que están igual. Pero hay pruebas en las que uno no termina de salir, se acaba una para que llegue la otra, y uno es como: ‘Dios mío, ¿es en serio? Dame fortaleza y ayúdame a entender el para qué de cada situación’”, indicó.

El momento no tardó en difundirse a través de la red, inspirando preguntas acerca de qué podía tenerla tan agobiada. Ante la insistencia, Cediel decidió contar lo que estaba atravesando este sábado 2 de noviembre.

En primer lugar, agradeció las muestras de preocupación afirmando que “me abrazan con sus mensajes”. Luego, aclaró algunas especulaciones que se generaron con el primer video, asegurando que no tenía nada que ver con ella directamente. “Antes que nada les quería aclarar que yo estoy bien. A Dios gracias, no tiene nada que ver con mi salud o es que me rompieron el corazón”, añadiendo que en este momento particular de su vida no está interesada en mantener una relación sentimental.

En cambio, lo que la dejó tan afligida fue el estado de salud de su padre, Alfonso Cediel, que sufre de Parkinson desde hace varios años y es algo con lo que viene lidiando junto a toda su familia para tratar de controlar los problemas que acarrea y darle una calidad de vida. “Hay enfermedades que no son fáciles de llevar, ni de entender, ni de tratar. Ahorita está comenzando a tener otros síntomas, porque es una enfermedad de generativa”, contó.

Según contó Cediel, la situación de su padre se agravó recientemente, algo que le afectó su estado de ánimo. “Esta semana con él fue muy dura. Tuvimos un hecho que es inadmisible, injustificable, y aparte de eso está la impotencia, de cómo usted trata de hacer todo pero no es suficiente...”, dijo, sin entrar en detalles de qué se trató el episodio. En todo caso, no dejó de expresar lo complejo del panorama con su papá. Es muy duro ver a la gente que uno ama así, realmente es muy duro. A uno no lo preparan para esos momentos en la vida”

Cabe recordar que a finales de 2023 el padre de la presentadora tuvo que ser internado en un hospital por un agravamiento en su salud, pero finalmente logró salir de alta. Lo referido por Cediel podría relacionarse con una denuncia que realizó en octubre, quejándose por la atención médica que su padre recibía. “¿Será que existe la posibilidad de que Emermédica conteste de manera correcta una emergencia? Su servicio deja mucho que pensar… Uno paga como usuario y cuando requiere del servicio no aparecen oportunamente”, expresó en esa oportunidad.