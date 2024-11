Preocupante situación de jóvenes en Medellín: se prostituyen para conseguir drogas

Varios jóvenes se prostituyen para poder conseguir drogas en el departamento de Antioquia - crédito Cuartoscuro

La situación de los jóvenes en Medellín y zonas aledañas en el departamento de Antioquia se esta convirtiendo en un tema alarmante debido a la inmersión en el mundo de la prostitución y las drogas, tal como lo señalo Steph Bates, periodista de Noticias RCN.

En medio de su investigación sobre lo que ocurre con este grupo poblacional, se encontró con un testimonio desgarrador de un adolescente que cuenta cómo vio morir a una menor de 12 años luego de ser abusada sexualmente en medio de encuentros con varios hombres en una finca de un municipio del departamento.

En su conversación relató cómo fue ese momento: “Tenía una amiga de 12 años, nos fuimos para una finca en Copacabana, había drogas, todo para prostituirnos (...) Cuando nosotros nos vamos a prostituir en las fincas modelamos primero para ver con quién se quedan, porque son varios hombres, es como una fiesta y modelamos”, todo esto con el respectivo atuendo, como vestidos y tacones, en presencia de varios hombres que disfrutaba viéndolas.

Su amiga fue una de las víctimas de estos sujetos que las violentan física y sexualmente: “A ella la habían violado en ese momento, a ella la dio muy duro, estaba muy desconsolada, cogió una pistola, me llamó por mi nombre real y me dijo: ‘ya no quiero vivir más, lo lamento, te amo”, y se mató”, hecho que ocurrió al frente de esta joven en la piscina del predio donde se encontraban.

Al percatarse de los hechos, las personas del lugar cerraron la finca y al grupo de jovencitas que estaba en el lugar se fueron, muchas de ellas sin el pago que les habían ofrecido, viéndose en la obligación de esconderse por un tiempo ya que se había tratado de una menor de edad, sumándole un agravante, que era la presencia de sustancias estupefacientes y armas de fuego mientras hombres se saciaban de la compañía de varias mujeres, entre ellas menores de edad.

La periodista le preguntó sobre lo que habría ocurrido con el cuerpo de la menor de edad, respuesta que la dejó consternada: “que yo sepa nunca se lo entregaron a la familia, porque eso es lo que pasa, uno se mata prostituyéndose”.

En los apartados de la investigación que dejó en su cuenta de X, Bates hizo un fuerte llamado a las autoridades de la ciudad y al alcalde Federico Gutiérrez: “La drogadicción en menores de edad en Medellín está fuera de control, muchos se prostituyen para costear el vicio y terminan en fincas, donde las violan. Una de ellas no soporto la situación, se suicidio y su cuerpo fue desaparecido según nos relatan. ¿Cuántos menores que son reportados como desaparecidos no terminan en mano de degenerados que los usan y hasta son capaces de desaparecerlos? Esto no puede quedar en el olvido, tampoco se puede tapar esta realidad con un dedo y si se deben tomar medidas estrictas. ¡Con nuestros niños no! @AlcaldiadeMed @FicoGutierrez”.

La explotación sexual en menores de edad en el Valle de Aburrá es lamentable, pues varias de las redes de explotación estarían instrumentalizando a varios de estos jóvenes para atraer a otros. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación fueron 3.014 procesos abiertos por este tipo de delitos entre los años 2010 y 2022 en 13 de las 21 comunas de la ciudad de Medellín.

El 90% continúan en proceso de indagación y apenas el 5% han llegado a instancias mayores como los juicios o ejecución de penas. En el 2024 se han registrado 64 denuncias y 20 diligencias de capturas dentro de los que se encuentran 6 personas de nacionalidad extranjera.