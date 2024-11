La dramática historia del colombiano que murió solo y encerrado en su carro durante la DANA en España: “Estaba asustado, muy nervioso”

Nelson Quijano, que residía hace tres meses en Valencia, España, fue el primer colombiano fallecido por la DANA - crédito montaje Infobae (Manuel Bruque EFE y red social Facebook)

Nelson Quijano, un colombiano de 59 años originario de Bucaramanga, se convirtió en la primera víctima mortal en Colombia a causa de las devastadoras inundaciones provocadas por la DANA en Valencia, España.

Su fallecimiento fue confirmado el 31 de octubre por la Cancillería de Colombia. Quijano había viajado a Europa en julio con la intención de disfrutar de unas vacaciones, pero decidió quedarse para estar cerca de su hijo y nieto, quienes residen en Valencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El trágico incidente ocurrió el 27 de octubre, cuando Quijano, que trabajaba en un servicio de entrega de paquetería, quedó atrapado en un embotellamiento en una autopista durante las intensas lluvias.

En medio de la angustia, realizó una videollamada a su hijo, quien trabajaba con él, expresando su nerviosismo por la situación. “Estaba asustado, muy nervioso”, recordó su hermano, Carlos Quijano, al diario El Tiempo. Lamentablemente, esta fue la última comunicación que tuvo con su familia.

Según su hermano, Nelson Quijano estaba solo en el carro en el que se movilizaba - crédito red social Facebook

Carlos compartió su dolor en una entrevista con Caracol Radio, revelando cómo se enteró de la trágica noticia: “Estaba en mi oficina el miércoles por la mañana cuando escuché a unos compañeros hablando de la tragedia en Valencia. Inmediatamente me preocupé porque sabía que mi hermano había llegado hacía tres meses. Llamé a mi cuñada, quien me comentó que Nelson no aparecía desde la noche del martes, cuando el tornado arrasó todo.”

La angustia creció cuando supo que su sobrino había salido a buscarlo junto a las autoridades. “El miércoles en la noche, mi sobrino nos llamó para darnos la lamentable noticia: él mismo encontró la camioneta y lo rescató”.

Quijano estaba a punto de cumplir 60 años el 27 de diciembre y había decidido establecerse en España tras dos años sin ver a sus seres queridos. Era un comerciante exitoso, vinculado a la empresa industrial Tochasi, fundada por su padre. Carlos explicó: “Siempre estuvimos trabajando en esa empresa, que llegó a ser la quinta más importante en la fabricación de semiremolques en Colombia.”

En cuanto a la familia de Quijano en España, Carlos informó que, a pesar del dolor, su sobrino había logrado comunicarse con el consulado, donde le ofrecieron asistencia.

Las autoridades en España continúan realizando las labores de emergencia y rescate en las zonas afectadas por la DANA. Hasta el momento, se reportan 202 muertos - crédito Rober Solsona/ Europa Press

“Nos reunimos por vía virtual y aunque está un poco tranquilo, no deja de estar en crisis por la situación. El consulado ya le ofreció todas las ayudas, y el gobierno español está dispuesto a repatriarlo, aunque el proceso puede demorarse más de un mes debido al colapso total en la región”.

Según informó el hermano de Nelson, la familia tomó la decisión de que los trámites funerarios serán realizados en España, debido a las altas complicaciones de repatriar el cuerpo del colombiano.

La comunidad colombiana en Valencia, que cuenta con aproximadamente 14,000 personas, ha recibido atención consular para aquellos que puedan estar afectados por las inundaciones. Un centro de emergencias ha sido establecido por el consulado para asistir a los connacionales en la región.

La trágica muerte de Nelson Quijano resalta la magnitud de la catástrofe que ha impactado a España, un evento que ha sido descrito como “la peor Gota Fría del siglo” por la Agencia Estatal de Meteorología. Las labores de limpieza y recuperación en localidades de Valencia como Paiporta y Sedaví continúan, mientras la comunidad enfrenta el duelo por la pérdida de su ser querido.

La postura del Gobierno colombiano para ayudar a los colombianos que están en Valencia

La Embajada de Colombia en España ha implementado medidas de emergencia para asistir a los colombianos afectados por las inundaciones en el este de España, especialmente en la provincia de Valencia, donde se ha registrado un aumento significativo en el número de víctimas mortales.

Según el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el número de fallecidos asciende a 205, de los cuales 202 corresponden a esta provincia. La situación ha generado preocupación debido a la alta concentración de colombianos en la región, estimada entre 100.000 y 120.000 personas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado la preparación de ayudas humanitarias para los colombianos afectados por la Dana en España. En un anuncio realizado en su cuenta de X, Petro indicó que las autoridades colombianas deben estar listas para posibles solicitudes masivas de retorno al país.

El presidente se pronunció sobre los afectados en España por la Dana - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, el Fondo Especial para las Migraciones de Cancillería, destinado a emergencias, se encuentra sin recursos, lo que complica la respuesta inmediata a la crisis.

En Valencia, la situación es crítica: se reportan 32 personas desaparecidas y una fallecida. Además, cientos de connacionales se encuentran incomunicados, sin acceso a electricidad, agua o alimentos, y muchas familias han perdido sus viviendas y pertenencias.

La embajada y el consulado de Colombia en España han establecido un puesto de mando para coordinar la ayuda necesaria, según informó el presidente Petro.