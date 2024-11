J Balvin, Greeicy, Andy Rivera, The Cure y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

J Balvin lanzó nuevo sencillo, acompañado del artista emergente Kris R - crédito @jbalvin/Instagram

2024 se acerca a su final y las discusiones sobre lo más destacado del año en materia musical ya dieron inicio. Cada género tiene sus favoritos y no tan favoritos, pero esa discusión está en marcha mientras se aguarda por los últimos estrenos que tendrán lugar en su mayoría durante noviembre.

De ahí que los estilos con mayor empuje y arraigo en Colombia, el género urbano y la música popular, fuesen los mayores protagonistas entre colaboraciones que capturaron la atención. De todos modos, la música electrónica y el rock (en su faceta más alternativa) se las arreglaron para dejar varios lanzamientos a tomar en cuenta.

Es así que Infobae Colombia hace un repaso por los estrenos que dieron más de qué hablar durante los últimos días de octubre y el inicio de noviembre.

La Banda del Bisonte publica su sencillo “Vos”

Los antioqueños continúan estrenando adelantos de lo que será su próximo trabajo discográfico. En esta oportunidad se trata de una pista más reposada, con protagonismo de los teclados y una letra de melancolía y añoranza. “Una canción sobre el deseo de liberación y lo ruidoso que puede ser el silencio tras un amor perdido”, comentó la banda en sus redes sociales sobre esta canción.

OKRAA lanzó su álbum ‘La Gran Corriente’

El productor lanzó varios adelantos a lo largo del año en los que anticipaba un larga duración con gusto por lo ambiental y lo experimental, y tras publicarse en plataformas digitales el pasado 30 de octubre, ratificó esa noción. A lo largo de sus 12 canciones, La Gran Corriente explora inquietudes que hasta ahora no se apreciaban en su catálogo que tendía a ser de ritmos más marcados, para profundizar en texturas y ruidos menos convencionales.

Burana Polar presenta “Dime lo que sientes”, un lanzamiento que da voz a la incertidumbre en las relaciones modernas

La banda bogotana, que se ganó su lugar en el próximo Rock Al Parque en la convocatoria distrital, presenta este sencillo que entre guitarras potentes y se propone resonar con quienes han experimentado el vacío y la ambigüedad de no saber realmente qué siente la otra persona, ni hacia dónde se dirige una relación sentimental por la falta de responsabilidad emocional que genera dudas, inseguridades y confusión.

“Esta canción es un recordatorio de que todos, en algún momento, hemos estado en esa posición de querer entender y buscar señales que, quizás, nunca llegarán. Es una invitación a aceptar que, a veces, la claridad y la certeza no están en nuestras manos, pero aun así es importante expresar cómo nos sentimos” expresó la banda en un comunicado de prensa. El lanzamiento vino acompañado deun vieoclip dirigido por Stick Mostaza y grabado en Chía, plasmando desde un punto de vista metafórico lo que Dime lo que sientes proponer a nivel lírico.

Ali Stone publicó el videoclip de su canción “Lúmina”

A pocos días de los Latin Grammy en los que la productora y cantante colombiana radicada en Los Angeles compite en tres categorías por su álbum Pandora (incluida la de Mejor Álbum de Música Alternativa), se lanzó en plataformas digitales el videoclip de Lúmina, una de las canciones de dicha producción y en la que deja salir su afinidad con el folclor nacional.

“Con esta canción, me conecto con el folclor de mi niñez, con esas melodías que me han acompañado desde siempre. ’Lúmina’ es esa luz interna que todos tenemos, y por eso su transición hacia ‘Serena’ es tan natural, como el propio despertar del alma”, comentó la artista.

El audiovisual se rodó en La Calera, a las afueras de Bogotá bajo la dirección de Santiago Fierro, que también dirigió sus videos de Serena y Afilá.

MeryBella lanzó nueva versión de “Mensaje Pa’ La Vida”, a ritmo de bullerengue

MeryBella alcanzó reconocimiento en la industria por su paso por A Otro Nivel de Caracol Televisión (abandonando el programa debido a que dio positivo por covid-19). En el programa y en su carrera posterior destacó gracias a su propuesta de fusionar elementos del folklore colombiano con ritmos contemporáneos.

Recientemente publicó una nueva versión de su sencillo Mensaje Pa’ La Vida publicado en 2020, y que para esta adaptación se inclinó por el bullerengue. La pista forma parte de la película Somos Ecos, que retrata el drama el conflicto armado en el país. La composición fue nominada a los Premios Macondo como Mejor Canción Original.

Pipe Bueno calienta las fiestas de fin de año con “Tengo Mucha Sed”

A pocas semanas de su 3er Round en el Movistar Arena de Bogotá, el cantante de música popular lanzó una nueva canción que se adentra en los rincones más profundos del desahogo emocional y explora las emociones intensas de una persona que, entre tragos y reflexiones, se enfrenta a su propia vulnerabilidad.

El video musical, dirigido por Julián Grajales, acompaña esta narrativa con imágenes que resaltan ese espíritu libre y desenfrenado que evoca la canción. Además, en cada escena, Pipe presenta a los fanáticos un espacio donde la rutina se rompe y se vive el momento sin reservas, con el licor como acompañante incondicional.

La Gente de Omar Geles presenta nuevo material rindiendo tributo a su fallecido líder

La muerte de Omar Geles en mayo parecía marcar el final de la agrupación musical que le acompañó desde que terminara su etapa con Los Diablitos. Pero por iniciativa de su mánager Erick Gerónimo, decidieron reactiva el proyecto acompañado de un EP titulado Omar Geles Vive, conformado por tres composiciones del acordeonero y compositor que, interpretados por otros artistas en su día, esta vez fueron grabados especialmente por su propia banda de apoyo.

Jessi Uribe y Dareyes De La Sierra unen fuerzas en “Anexo”

Jessi Uribe continúa dominando los primeros lugares en las plataformas digitales y completo un 2024 triunfal luego de concluir su gira Despechados que lo mantuvo ocupado todo el año. En esta ocasión, llegó al número 2 en la playlist Regional Mexican de Billboard con su nuevo sencillo en colaboración con Dareyes de la Sierra, una de las voces más emblemáticas del corrido en México.

Aquí ambos exploran la devastación emocional de un amor no correspondido, utilizando metáforas crudas y directas que describen la desesperación y la lucha interna de quien siente que ha entregado todo en una relación solo para recibir indiferencia y traición a cambio. La letra narra la historia de un protagonista que se siente atrapado y manipulado en una relación, comparándose a sí mismo con un “muñeco de trapo” que ha sido utilizado y desechado.

Andy Rivera celebró su cumpleaños con “Baby Lova”

El cantante de música urbana e hijo de Jhonny Rivera decidió celebrar sus 30 años con el estreno de un nuevo sencillo. Comparado con Ni con él ni conmigo en el que hace referencia a su pasada relación con Lina Tejeiro y en la que colaboró con Juan Duque, el pereirano esta vez revive los recuerdos de un amor que dejó huella y evoca esas primeras veces junto a esa persona especial, con una mezcla de nostalgia y deseo en la que pide una última despedida.

El lanzamiento vino acompañado de un videoclip en el que se plasma esa misma sensación de añoranza del enamoramiento en sus fases iniciales.

Hamilton, Justin Quiles y Lenny Tavarez se juntaron en “Atardecer”

Hamilton viene tomando fuerza como uno de los principales referentes del afrobeat en Colombia, y esta colaboración junto a dos figuras del género urbano lo ratifica. Con un ritmo que celebra el enamoramiento y la belleza del amor, la letra describe a una mujer con ojos tan hermosos como un atardecer, invitando a los oyentes a dejarse llevar por la felicidad y la magia del amor.

“Este tema tiene un significado muy lindo para mí, porque fue una de las canciones que más me gustó del campamento que me preparó mi equipo. Esta canción, pues, también es un gran paso para mi carrera, porque están los Avenger, Lenny y Justin Quiles, y de verdad me gusta mucho. Mi equipo sabe cómo me encanta esta canción y espero poder llegar muy lejos con ella, porque me encanta demasiado el contenido y siento que podemos llegar global con esta propuesta nueva” expresó Hamilton en un comunicado de prensa.

J Balvin se juntó con Kris R para su sencillo “Sornero”

No conforme con lanzar Rayo, el paisa unió fuerzas con una de las figuras en ascenso del género urbvano en el país. Con una letra explícita, la pista habla de una mujer (al parecer una webcammer, siguiendo los versos) que vuelve locos a los dos cantante, al punto que le piden que repitan una noche de pasión.

El videoclip se grabó en el barrio Manrique de Medellín, con ambos artistas rodeados de mujeres voluptuosas mientras interpretan la canción en distintos puntos del sector.

Greeicy y Kapo estrenan el remix de “A Veces A Besos”

La caleña y el paisa (aunque criado en Candelaria, en el Valle del Cauca) unieron fuerzas para una nueva versión del tema que se lanzó el pasado mes de junio, y que ya alcanzó el Top 15 en el Latin Pop Airplay US Chart de Billboard en su lanzamiento original. En esta ocasión se combinan la dulce interpretación de Greeicy con el flow de Kapo en una colaboración que, aseguran desde el entorno de la vallecaucana, se dio de manera totalmente orgánica.

Francisca Valenzuela y Daniela Spalla unieron fuerzas en “Quiéreme o Ándate”

Luego de un año de grandes éxitos, incluyendo dos nominaciones al Latin Grammy, Francisca Valenzuela regresa con Quiéreme o Ándate, un nuevo sencillo en el que se junta con la argentina Daniela Spalla. Caracterizado por su intimidad y minimalismo, aborda en su letra la dicotomía entre deseo y frustración en una relación que nunca termina de definirse.

“Mi idea era crear una especie de canción de cuna sórdida, confesiones susurradas, muy femeninas y con un tono casi de dormitorio, y dejarla muy desnuda y minimalista (...) Creo que nuestras voces se mezclan super bien y compartimos esa combinación de ser femeninas pero a la vez con mucha actitud y rebeldía”, agregó la chilena en un comunicado de prensa.

El estreno incluyó un videoclip que combina una estética retro con escenas que evidencian la complicidad entre ambas artistas, oscialdno entre la diversión y el drama.

The Cure rompió su largo silencio discográfico con su LP ‘Songs Of A Lost World’

A un año de su paso por Colombia para brindar una presentación memorable, The Cure publicó su álbum número 14 y el primero en 16 años en el que nuevamente hicieron gala de su virtud para crear ambientes melancólicos, reflexivos y más personales de lo usual para el cantante y líder Robert Smith. Ocho canciones le bastaron a la agrupación inglesa para reafirmar su status como uno de los grupos indispensables del rock alternativo en toda su historia.