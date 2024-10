Estiwar G reveló la suma de dinero que ganará el finalista de ‘Masterchef Celebrity Al rojo vivo’

El influencer es participante de ‘MasterChef Celebrity Al rojo vivo’ - crédito @canalrcn/Instagram

El reality Masterchef Celebrity sacó un nuevo formato llamado Al rojo vivo. Esta propuesta digital consiste en el regreso de cuatro exparticipantes a la famosa cocina: Zulma Rey, Natalia Sanint, Franko Bonilla y Estiwar G. Este último reveló detalles a Infobae Colombia acerca de su regreso al programa gastronómico del Canal RCN.

“Aquí se va a ver mucho dinamismo, puede que nos tomemos un poquito más de licencias a la hora de ser creativos, a la hora de poner un ingrediente, a la hora de hacer locuras y de pronto va a haber más convivencia, como no vamos a estar tanto tiempo aguantándonos los unos a los otros, pues va a haber más convivencia, pero sí, lo que vamos a encontrar es algún formato más dinámico, ideas loquísimas y también errores, uno también ve el programa por los errores, yo también les voy a dar muy buenos errores (...) uno está ya con esos manes y con estas nenas y saca uno apuntes de kilo, entonces eso es pura risaralda (sic) de arriba para abajo, con ellos uno si goza, de verdad bastante, no me puedo quejar por ese lado”, reveló el influencer bogotano.

Cuál será el premio millonario para el finalista del ‘reality’

La dinámica del concurso será que el participante con mayor puntaje al final de los retos se llevará un premio millonario.

“Esto es ser chévere para el espectador, pero para uno puede ser torturante, porque esto es una cuestión de puntos entonces a través de los capítulos a uno le van dando puntos, pero no todo tiene los mismos puntos y a usted esos puntos uno los hace un día y al otro día se los quitan, o sea, es una vaina que uno no está seguro nunca, como dice el dicho: ‘hoy estamos mañana no sabemos’. Es una dinámica de puntos y y van sumando van restando, que lo ponen loco a uno porque lo que hoy hizo bien mañana por un error pequeño, lo puede perder todo”, aseguró Estiwar G.

El finalista con más puntos se llevará un premio de diez millones de pesos. “Estamos concursando por 10 taquitos, que no es una cifra menor, 10 taquitos sirven, yo mejor dicho con 10 taquitos uy, hago maravillas, hago de todo entonces yo sí lo necesito, yo la estoy dando toda y le meto el empeño y le meto el corazón”, reveló el influencer en diálogo con este medio, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán cinco millones y dos millones.

Cómo fue el regreso de Estiwar G a ‘MasterChef’

El creador de contenido, cuyo nombre real es Luis Fernando Arias, participó en la edición de 2022 del programa de cocina; sin embargo, volvió para ser parte del nuevo formato digital del reality: “El regreso fue impactante, fue emocionante, fue una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Para mí fue muy bonito, yo siempre que vuelvo a algún lugar donde me fue bien, en este caso a Masterchef, ver las cámaras, ver las luces, a mi me da mucha emoción realmente y digo: ‘uy, esto es una chimba’.

Además, el bogotano confesó que se ha estado preparando para este nuevo formato: “Desde que acabó el programa de Masterchef hace dos años yo he ido a muchos lugares, a muchas cocinas, a muchos restaurantes, entonces yo soy una persona muy curiosa (...) yo me nutro de todo eso, voy preguntando, voy viendo, voy comiendo y asimismo, me hago una idea de cómo obtener ese mismo plato que acabo de probar. Entonces yo llego con ese conocimiento Al rojo vivo, como con ese conocimiento adquirió a través de mi recorrido tanto callejeros como de restaurantes y plasmar lo que he probado, lo que más me ha gustado y plasmarlo en un plato para mí es interesante, es desafiante".

Así está Jorge Rausch en ‘MasterChef Celebrity Al rojo vivo’

El único jurado de esta edición del programa de cocina es el chef bogotano: “Jorge Rausch yo no sé qué se echa o que tiene, pero yo veo a Jorge y lo veo igualito, o sea, uno dice: ‘uy, de pronto de Jorge Rausch está más cucho’, pero no ahí lo ve y está intacto, igualito sigue molestando igual, sigue exigiendo igual, el man no sé cómo se conserva, pero sigue igual, sigue cuchilla".