Esposa de Cristián Barrios denunció amenazas en su contra: “Solo escuchan lo que les conviene”

Cristian Barrios, futbolista del América de Cali, enfrenta una situación complicada tras expresar su deseo de jugar para el Junior de Barranquilla. Estas declaraciones, realizadas después de una derrota 3-1 contra el Tiburón en el Roberto Meléndez de la capital del Atlántico, han generado una ola de críticas por parte de la afición vallecaucana.

“Esperar el momento, si me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño, que Dios me lo quiera cumplir. Estoy preparándome, me debo al América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, para esta camisa y esta hinchada que me quiere mucho”, dijo Cristián Barrios.

Esposa de Cristián Barrios denunció amenazas

El centrocampista, originario de Barranquilla, manifestó su interés en vestir la camiseta del Junior, lo que es comprensible dado su lugar de nacimiento. Sin embargo, estas palabras no fueron bien recibidas por algunos seguidores del América, quienes consideraron inoportuno el momento elegido para expresar su afinidad por el equipo rival.

Las consecuencias de estas declaraciones han ido más allá de lo esperado. La esposa de Barrios, Danis Márquez, reveló en su cuenta de Instagram que su familia ha recibido amenazas tras las palabras del futbolista. En varias publicaciones, la pareja del futbolista defendió a su esposo, asegurando que su profesionalismo no está en duda y que su objetivo sigue siendo lograr el campeonato con el América de Cali.

“Yo quiero decir algo porque los veo alterados y con amenazas a nuestra familia. Por más que repito mil veces la entrevista que hizo Cristian no le veo nada de malo, se están ahogando en un vaso de agua porque quieren, como todo futbolista profesional para ellos es un sueño algún día portar la camiseta del equipo de su ciudad”, comenzó diciendo Danis Márquez.

Márquez también hizo un llamado a los hinchas del América para que cambien su postura de hostilidad y apoyen al equipo en su totalidad, incluyendo a Barrios. Afirmó que el jugador no tiene motivos para disculparse y que la situación no debería haber escalado al punto de recibir amenazas.

“Mi esposo es la alegría de ese equipo, si él está bien todos están bien, no se estresen por una bobada. Sigan apoyando que vamos muy bien, aún líder. Nuestros muchachos están concentrados en lo que viene y ustedes dándose mala vida”, fue otra de las publicaciones de la pareja de Cristián Barrios.

La controversia ha puesto de manifiesto la intensidad de las pasiones en el fútbol colombiano y cómo las declaraciones de los jugadores pueden tener repercusiones significativas tanto en su vida profesional como personal. La situación de Barrios es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los futbolistas al equilibrar sus aspiraciones personales con las expectativas de los aficionados.

En otra de sus historias en Instagram, Danis subió en tono asegurando que Barrios no debía retractarse de los que hizo: “Voy a repetir, Cristian no tiene que pedirles disculpas a nadie. Él no hizo nada malo, los invito a verse la entrevista completa, solo escuchan lo que les conviene para hacer daño y llenarse de odio”.

Por el juego de ida de la semifinal de la Copa Colombia, América de Cali se verá las caras con Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini. El encuentro está programado para el miércoles 30 de octubre a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión de Win Sports+.

Por liga, los Diablos Rojos volverán a tener acción el domingo 3 de noviembre cuando reciban la visita del Deportivo Cali en lo que será una nueva edición del Clásico Vallecaucano. El compromiso se jugará en el Pascual Guerrero desde las 4:10 p. m. y será un duelo de vital importancia para ambos equipos, a pesar de las realidades distintas de cada bando, el juego promete emociones.