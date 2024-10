Supuestos hinchas de Santa Fe atacaron a seguidores de Millonarios en Bogotá previo al clásico: video se hizo viral en redes

Violento enfrentamiento entre hinchas de equipos bogotanos sacudió a la capital en vísperas del clásico - crédito @Nuncafueron11/X

La madrugada del sábado 26 de octubre de 2024, se registró un ataque violento en Bogotá, cuando un presunto grupo de hinchas de Independiente Santa Fe atacó brutalmente a aficionados de Millonarios.

El metraje fue compartido en X por la usuaria @Nuncafueron11 en el que quedó en evidencia el ataque que se registró a las afueras de un local en la capital, justo en la víspera del esperado enfrentamiento entre los dos equipos bogotanos.

La violencia, capturada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó en evidencia una situación de alta tensión y peligro en un contexto que debería estar dedicado al fervor deportivo y no a la violencia.

Así fue el ataque

En el metraje, se puede observar cómo un grupo de personas, identificadas con camisetas y accesorios alusivos al onceno Embajador, fue sorpresivamente atacado por un grupo de sujetos vestidos con prendas rojas y gorras que, aparentemente, corresponderían a hinchas del conjunto santafereño.

Los atacantes utilizaron armas de diversa índole, incluyendo cascos de motocicleta, machetes, puñales e incluso pistolas, con las que dispararon en al menos dos ocasiones hacia las víctimas.

Las imágenes dejaron en evidencia el intento desesperado de las víctimas por resguardarse de la brutal agresión - crédito montaje Infobae

También se puede apreciar a las víctimas intentando resguardarse mientras los atacantes arremeten sin mediar palabra, además del ataque directo a las personas, los asaltantes vandalizaron motocicletas y vehículos de los hinchas de Millonarios a los que les pincharon las llantas, derribaron las motocicletas estacionadas y, en una última acción registrada por las cámaras de seguridad, uno de los atacantes disparó contra las personas que intentaban protegerse dentro del establecimiento.

En redes sociales, varios internautas se pronunciaron sobre las violentas imágenes de la agresión, pues aseguraron que el momento fue producto de la ignorancia: “Que ridículo...en fin la ignorancia”, “Con fierros y de a 30 cualquiera 🦆”; “Ósea yo soy hincha del Cali y no me puedo parchar con mi amigos hablar mientras tengo mi buso puesto ?”; “La pregunta es ¿esto qué tiene qué ver con el fútbol? Sólo veo hampones y delitos en ese video y otros similares de diferentes barras”; “Los hinchas son los que dejan el alma en la tribuna, esa es gente tostada de la cabeza”; “Yo no veo hinchas, veo delincuentes asesinos”.

El video del ataque se viralizó, generando una oleada de reacciones en las redes sociales - crédito @Nuncafueron11/X

Condena para los atacantes

Ante la gravedad de estos hechos, es fundamental revisar las leyes colombianas en materia de violencia relacionada con el deporte, pues en la jurisprudencia colombiana se han establecido sanciones severas para quienes incurran en actos de intolerancia en el contexto de eventos deportivos.

En ese sentido, en la Ley 1356 de 2009 se tipifican distintas sanciones para este tipo de actos que se extienden a comportamientos ocurridos antes, durante y después de cualquier evento deportivo.

En el artículo 218 de dicha ley se establece una serie de contravenciones que afectan la tranquilidad y seguridad pública en eventos deportivos, pues, en casos comprobados, conllevan multas y restricciones.

Los atacantes utilizaron objetos contundentes y armas de fuego contra los aficionados de Millonarios - crédito @Nuncafueron11/X

De acuerdo con el artículo 218 G, cualquier persona que participe en una riña con ocasión de un evento deportivo, ya sea antes o después de él, incurre en una multa de entre dos y veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este artículo abarca tanto agresiones físicas como daños a la propiedad.

Asimismo, el artículo 218 C establece sanciones para quienes porten armas blancas en el contexto de un evento deportivo. Las personas que sean sorprendidas con este tipo de armas no podrán ingresar a los escenarios deportivos y serán objeto de multas adicionales.

Además, si bien este ataque se registró fuera de un estadio, el artículo 4 de la ley añade una mayor punibilidad a los delitos cometidos en los alrededores de los escenarios deportivos, independientemente de si el evento ha comenzado o no.