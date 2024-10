Manuela Gómez se fue contra Yina Calderón por sus ataques por la nominación de la paisa a ‘La casa de los famosos’

Las dos figuras digitales protagonizan la pelea en redes sociales por la llegada de Gómez a LCDLFC - crédito @rechismes/IG

Yina Calderón es una de las figuras más polémicas del entretenimiento digital, teniendo en cuenta los constantes ataques que realiza en contra de algunos de sus colegas. Uno de esos ataques se produjo el 24 de octubre, cuando la DJ se despachó en contra de varios de los nominados para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

En medio de sus declaraciones, la huilense atacó a Manuela Gómez, con quien compartió en una de las temporadas de Protagonistas de nuestra tele. De acuerdo con la empresaria de fajas, la antioqueña debería “quedarse vendiendo postres”. Pero este no fue el único ataque que profirió Calderón, ya que dijo que se acababa de convertir en madre, por lo que debería estar en casa junto a su bebé.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón participó en la edición 2013 de "Protagonistas de Nuestra Tele" - crédito Canal RCN

Después de este pronunciamiento de la DJ, Gómez no dudó en reaccionar inicialmente con un video en el que le recordó a la empresaria uno de los enfrentamientos que tuvieron en Protagonistas de nuestra tele. Posteriormente, la exparticipante del reality se despachó en contra de Calderón en una ronda de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram.

“¿Qué tal lo que dijo Yina Calderón sobre tu ingreso a LCDLFC?”, fue el interrogante que formuló el seguidor de Manuela Gómez, a lo que la creadora de contenido no dudó en responder: “Como dicen por ahí ‘al vagazo, poco caso’, eso es pura envidia y pues sí, me voy a quedar vendiendo mis postrecitos. Y vamos a ver si voy a ser un mueble más en la casa de los famosos”, destacó en su respuesta.

Manuela Gómez cuando formó parte de Protagonistas de Nuestra Tele - crédito YouTube

Finalmente, Manuela terminó por decir que espera contar con el apoyo de los colombianos para poder ingresar al formato de convivencia, que despertó tanta polémica en las redes sociales por el comportamiento de sus participantes en la primera temporada. Rápidamente, las reacciones no tardaron en aparecer en la publicación que fue replicada por las cuentas que siguen los pasos a las celebridades.

Entre los más destacados están: “Manu ha madurado mucho, me encanta, la amo”; “me gusta esta nueva versión de Manuela, la apoyo”; “Yina no termina de hablar de uno cuando ya está metida con el otro, no entiendo ese afán de figurar porque no la llaman a nada”; “vamos a callarle la boca al guasón, perdón a Yina, apoyemos a Manuela”; “Manuela con esa personalidad va a llegar lejos en el reality”, entre otros.

Así fue la pelea entre Yina y Manuela en ‘Protagonistas’

Con un video que muchos interpretaron como una indirecta para Calderón, le recordó una polémica pelea que tuvieron las dos dentro del primer formato de convivencia que vivió el país. Y es que este, quizá, fue uno de los momentos más tensionantes que vivió el país, después de la pelea que protagonizaron Elianis Garrido y Óscar Naranjo.

Manuela Gómez publicó video de Yina Calderón cuando estuvo en protagonistas de nuestra tele - crédito @elparlantedelchisme/IG

En dicho enfrentamiento, Gómez señaló a Calderón de damnificar la buena relación que existía en el grupo con sus actitudes negativas y gestos de rechazo. Esto después de que uno de los profesores que impartía una de sus clases en la casa estudio.

En el clip se logra apreciar la molestia que generó en Yina Calderón el hecho de que su compañera utilizara algunas estrategias, a lo que Gómez le respondió a la huilense: “Para eso soy excelente. Mi amor aquí se viene a jugar, uno acá no viene a perder el tiempo. Yo no puedo apoyar a una persona que cuando uno entra acá, con buena energía, le hace mala cara, mal ambiente y yo vengo con la mejor energía”.