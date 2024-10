Shakira cautivó a sus seguidores con adelanto de nueva versión de “Pies Descalzos, Sueños Blancos”

Shakira compartió en sus redes sociales una interpretación en vivo de "Pies Descalzos, Sueños Blancos", uno de los primeros éxitos de su carrera musical - crédito captura de pantalla @GQSpain/YouTube

Shakira continua trabajando en los detalles de su próxima gira mundial, Las mujeres ya no lloran World Tour, que debido a la alta demanda de boletería le obligó a demorar el inicio de las presentaciones en noviembre por Norteamérica, pues la cantante decidió junto a la productora Live Nation pasar de las arenas que tenían pensadas originalmente a realizar la gira por estadios, obligando a reprogramar las fechas para mayo.

En Latinoamérica la situación fue similar: aunque anuncio una serie de presentaciones en estadios de Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México, la demanda de boletería fue tan alta que la barranquillera debió sumar nuevas fechas en cada una de sus paradas, siendo el caso más destacado el de México, país en el que brindará un total de 10 presentaciones, seis de ellas en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras los fanáticos de la intérprete de Hips Don’t Lie, La Tortura y Soltera piden que se abran más presentaciones en los distintos países (particularmente Colombia), esta continúa trabajando tanto en los detalles de la gira que hasta la fecha contempla 40 conciertos – a los que todavía están pendientes por anunciar los de su paso por Europa, con la posibilidad de que la gira se prolongue hasta Asia y Oceanía –, como en la promoción de su más reciente sencillo, Soltera, que se sumó a la lista de éxitos tanto en plataformas digitales como en las emisoras radiales.

Una de sus últimas publicaciones en sus historias de Instagram seguía con esa premisa de invitar al público a comprar las entradas para sus fechas por Estados Unidos y Canadá en 2025. Sin embargo, lo que sorprendió a los más de 90 millones de seguidores de la cantante fue que la publicación vino acompañada de una nueva interpretación de Pies Descalzos, Sueños Blancos, uno de los primeros éxitos de su carrera.

Se trató de una sesión grabada en los Electric Air Studios de Miami, acompañada de una banda en vivo en la cual destaca la presencia en la guitarra de Luis Fernando Ochoa, el productor y músico que estuvo acompañando a la cantante en la mayoría de sus álbumes de estudio (y que curiosamente no se sumó a las grabaciones de Las mujeres ya no lloran).

La barranquillera compartió un fragmento de su reinterpretación del tema, acompañada de su productor y amigo, Luis Fernando Ochoa - crédito @shakira/Instagram

El fragmento no tardó en difundirse en otras plataformas digitales y cautivó a sus fans, no solo por la interpretación que se mantenía fiel a la original, pero le sumaba algunos detalles en el sonido que le daban un aire renovado, sino porque para el público dejó abierta la posibilidad de que sea una de las pistas que formen parte del repertorio de la gira. En ese sentido, días atrás la propia Shakira invitó a su público para que a través de una encuesta en su página web eligieran las canciones que les gustaría escuchar en vivo en Las mujeres ya no lloran World Tour.

Por otra parte, a inicios de octubre, Shakira compartió en sus redes sociales un video con el que anticipaba el anuncio de sus fechas en América Latina para 2025, con la pregunta ¿Me acompañan otra vez?”. El mismo se grabó en los Electric Air Studios de Miami, y la barranquillera se encontraba acompañada justamente de Luis Fernando Ochoa.

Una vez Shakira llegó al estudio, habló con el productor que le preguntó por el trabajo que iban a realizar ese día, añadiendo que “Te estaba esperando, porque es un gran secreto”. También recordó que cuando se conocieron para grabar ¿Dónde estás corazón?, el primer éxito de la colombiana, esta tenía 17 años.

Shakira habría confirmado que llevará su tour 'Las mujeres ya no lloran' por Latinoamérica - crédito @shakira/IG

Tomando en cuenta que en 2025 se cumplirán 30 años del estreno de Pies Descalzos, el álbum que le dio la masividad a Shakira en Colombia y comenzó a proyectarla en todo el continente, podría tratarse de un evento especial de celebración por la publicación del álbum del que se desprendieron éxitos como ¿Dónde estás corazón?, Estoy Aquí, Pies Descalzos, Sueños Blancos, Se quiere, se mata o Antología.