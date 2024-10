Cambio Radical lanzó sablazo a Petro y lo culpó por la ausencia del presidente de Brasil en la COP16: “Ni Lula avala eso”

El presidente Petro hizo un llamado a la comunidad internacional para que se una en la lucha por la biodiversidad en la COP16, enfatizando en la ausencia de líderes clave como Lula da Silva - crédito Presidencia - crédito Infobae

La Conferencia Interamericana de Ministras y Ministros del Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se llevó a cabo en Bogotá el 24 de octubre, se convirtió en el escenario para que el presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestara su descontento con la ausencia de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la COP16 sobre biodiversidad, que se desarrolla en Cali.

En sus declaraciones, Petro enfatizó la importancia de esta cumbre y lamentó la falta de participación de líderes internacionales. “Ustedes mencionan el cambio climático. Indudablemente es un tema que tenemos que discutir. En este momento se está realizando la COP16 en Cali. Dice el New York Times que es la más importante de la historia en biodiversidad. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no. Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno, vamos a ver”, afirmó el mandatario colombiano, haciendo eco de la importancia que otorga a la cumbre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las palabras de Petro no pasaron desapercibidas y generaron una fuerte respuesta del partido Cambio Radical, que aprovechó la ocasión para criticar la postura del presidente en relación con la política ambiental y su falta de capacidad para atraer apoyo internacional. En su cuenta de X, la colectividad señaló: “Se lamenta Petro que ‘ni siquiera Lula’ quiso venir a la #COP16. ¿Qué esperaba? si reconoció que ‘no quiere’ firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas en 🇨🇴. #EsAberranteQue quiera condenar al país a la miseria por ideología. Ni Lula avala eso en Brasil”.

Cambio Radical criticó que Gustavo Petro lanzara una indirecta a Luiz Inácio Lula da Silva por no asistir a la COP16 sobre biodiversidad - crédito @PCambioRadical/X

El partido considera que las ideologías del presidente están afectando la viabilidad económica de Colombia y desalentando el interés de otros países en colaborar en la lucha contra el cambio climático. En un segundo mensaje, Cambio Radical añadió: “La notable ausencia de líderes en la #COP16 en Cali pone en evidencia la baja confianza en la capacidad de Colombia para liderar en temas climáticos. Esta falta de respaldo compromete los avances y cuestiona la eficacia del discurso ambiental en la región. ¿El ‘cambio’?”.

Estas declaraciones del partido se suman a las del senador Carlos Fernando Motoa, que destacó la falta de participación de jefes de Estado en la cumbre. “La ausencia de tantos jefes de Estado y de gobierno en la #COP16, aunado a las pobres delegaciones que enviaron diferentes países miembro de las Naciones Unidas, hablan de la poca credibilidad que tiene el ‘liderazgo’ ambiental del Presidente @PetroGustavo ante la comunidad internacional. Un liderazgo que tiene mucho de alarmista, pero poco de propositivo”, escribió Motoa en la misma plataforma.

El partido aseguró que la ausencia de líderes en la COP16, "pone en evidencia la baja confianza en la capacidad de Colombia para liderar en temas climáticos" - crédito @PCambioRadical/X

Estas opiniones apuntan a un descontento creciente dentro del espectro político colombiano sobre la dirección que ha tomado la administración de Petro en cuestiones ambientales. Aunque el presidente enfatiza la necesidad de discutir el cambio climático y la biodiversidad, sus críticos sostienen que sus acciones no han demostrado un compromiso real que respalde sus palabras.

A pesar de la decepción expresada por Petro, se confirmó que la ausencia de Lula da Silva en la cumbre se debe a cuestiones médicas que le impiden viajar al extranjero. Según el parte médico, el presidente brasileño se encuentra “estable” y “apto” para trabajar después de haber sufrido un accidente doméstico en el que se golpeó la cabeza.

La Cancillería informó que al menos 110 ministros de medio ambiente y 5 autoridades de organismos internacionales estarán presentes durante la COP16 - crédito César Carrión/Presidencia

Cabe recordar que, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, había mencionado previamente que en el evento se esperaban a los presidentes de Brasil, México, Perú, Panamá, Honduras y otros países. Sin embargo, la confirmación de la inasistencia de José Raúl Mulino (Panamá), Claudia Sheinbaum (México) y Gabriel Boric (Chile), ha dejado a muchos preguntándose sobre la percepción que se tiene de la capacidad de liderazgo ambiental del Gobierno de Petro.