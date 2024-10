La periodista Érika Zapata reveló cuál es la enfermedad por la que tuvo que ser hospitalizada: “Eso me está doliendo y todo”

Érika Zapata despertó preocupación después de compartir la razón por la que estaba hospitalizada - crédito captura de pantalla YouTube

La presentadora de Noticias Caracol, Érika Zapata preocupó a sus seguidores después de compartir una serie de videos en sus historias de Instagram en donde reveló la razón por la que tuvo que ausentarse.

La antioqueña afirma que, debido a una reacción inesperada que le inflamó el rostro, se vio obligada a usar tapabocas, pero lo más angustiante de su relato es que es la primera vez que le pasa algo así, por lo que se desconoce el origen del problema que le impedía realizar su trabajo adecuadamente.

“Tengo tapabocas, pero no tengo ni gripa ni nada de eso, desde hace tres días me inició una hinchazón toda rara en la cara, parezco Quico. He tomado pastillas y nada que se me baja, no es un diente... Eso me está doliendo y todo”, dijo en el video que compartió.

En el corto video, la presentadora de noticias enseñó la inflamación de su rostro que se concentra en sus mejillas, lo que hace que la silueta de su rostro se sea anormal, hinchazón que es más notable en la línea de su mandíbula.

Un parte de tranquilidad

Pese a que al momento del primer video la antioqueña confesó que no conocía el motivo de la dolorosa reacción, recientemente en un nuevo video en sus redes sociales explicó que después de haber estado toda la noche en el hospital le habían dado el diagnóstico preciso por la deformidad de su rostro.

“Ayer en horas de la noche que salí del hospital, ya me dijeron que tengo... me dio una celulitis facial, eso es como una infección que le entra a uno en la cara, eso puede pasar cuando uno se muerde las mejillas por dentro, se forma la herida y se mete una bacteria que puede afectar todo”, explicó.

Incluso la periodista confesó que la infección fue tan fuerte que estaba afectándole otras partes de su rostro. “Esto es tan fuerte que ya me estaba afectando el ojo y por el cuello también, pero como consulté a tiempo, afortunadamente eso no avanzó, por eso es que ya no me veo hinchada”, añadió la presentadora de Noticias Caracol.

Qué es la celulitis facial

Según el portal experto en salud Mayo Clinic, cuando un profesional de la salud diagnostica celulitis es por infecciones en la piel que pueden causar cambios en la piel de la zona que presenta dolor.

Pero en el caso de la celulitis facial odontógena, el portal asegura que se trata de una infección bacteriana que se origina en los dientes o estructuras relacionadas con ellos, como las encías, y se extiende a los tejidos blandos del rostro.

Tal como lo explicó la presentadora en sus videos, es un problema que es causada generalmente por infecciones dentales no tratadas y puede provocar hinchazón, dolor y enrojecimiento facial. Es una condición sería que requiere tratamiento médico inmediato para evitar complicaciones.

Según explica Mayo Clinic, El tratamiento para la celulitis generalmente incluye un antibiótico oral recetado. Dentro de los tres días de iniciar el antibiótico, se debe informar al proveedor de atención médica si la infección está respondiendo al tratamiento. Es importante tomar el antibiótico durante todo el período prescrito, que generalmente oscila entre 5 y 10 días, incluso si la persona comienza a sentirse mejor.

Al igual que le explicó Erika sus seguidores, los expertos del portal también aseguran que con el medicamento adecuado el problema no debe persistir, pero si es el caso, el paciente debe someterse a un tratamiento de antibiótico más fuerte que normalmente el intravenoso.

Los autocuidados deben contemplar el uso de paños fríos que ayuden a disminuir la hinchazón, mantener levada la zona en donde de esta la infección y en el caso del rostro, mantener reposo, además, el portal recomienda que si el dolor persiste se debe preparar para ir por urgencias, por el dolor debe ser analizado por un especialista en infecciones.